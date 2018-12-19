Başkan Vekili Epcim, Ziyaretlerini Sürdürüyor

Hakkari Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, il merkezindeki ziyaretlerini sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Hakkari Belediye Başkan Adayı olarak gösterilen Cüneyt Epcim, ildeki ziyaretlerini halkın yoğun ilgisi altında sürdürüyor. Kente birçok kanaat önderi, esnaf, iş insanı ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle görüşerek belediyenin yapılan ve yapılacak hizmetleri hakkında bilgi veren Başkan Vekili Epcim, son olarak Yeni Mahalle sakinlerinden Belani ailesinin evine konuk oldu. Burada aile bireyleri ve mahallelilerle bir araya gelen Epcim, daha sonra da Şoförler ve Otomobilciler Odasını ziyaret edip, Başkan Abdi Arslan ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

Ziyaret ettiği her yerde halkın yoğun ilgisi ile karşılaşan Epcim, Hakkari'de daha yapılacak çok işin oluğunu söyledi. Yaptıkları hizmetlerin yanı sıra yeni projelerinin de olduğunu ifade ede Epcim, Hakkari'nin daha da güzel olacağını belirtti.

Başkan Vekili Epcim'in göreve başladığı günden bugüne şehirde çok şeyin değiştiğini belirten vatandaşlar ise, herkesin bu hizmetleri gördüğünü ve gereğini de yapacağını belirttiler. - HAKKARİ

Kaynak: İHA