Başkan Vekili Epçim, Park Alanlarını İnceledi
Hakkari Belediye Vekili Cüneyt Epcim, 2018 yılı projeleri kapsamında mahallelerde yapılacak park alanlarında incelemelerde bulundu.
Hakkari Belediye Vekili Cüneyt Epcim, 2018 yılı projeleri kapsamında mahallelerde yapılacak park alanlarında incelemelerde bulundu.
Hakkari Belediyesi, kent merkezinde yeşil alanların artırılması ve yeni parkların yapılmasıyla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.
Belediye Başkan Vekili Epcim, 2018 yılı yatırım programında bulunan Karşıyaka ile Pehlivan mahalleleri kesişimindeki İtfaiye Caddesi üzerinde yapılacak mahalle parkı alanında incelemelerde bulundu.