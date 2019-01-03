Başkan Vekili Epcim'e Ev Ziyaretlerinde Yoğun İlgi

Hakkari Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, ziyaret ettiği her yerde yoğun ilgi ile karşılanıyor.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Hakkari Belediye Başkan Adayı gösterilen Cüneyt Epcim, ildeki ev ziyaretlerini sürdürüyor. Kentin ileri gelenleri, kanaat önderleri, esnaf ve sivil toplum örgütü temsilcileriyle bir araya gelerek yapılan hizmetler ve yeni projeler hakkında bilgi veren Başkan Vekili Epcim, halkın yoğun ilgisi ile karşılanıyor.

Keklikpınar Mahallesi'nde ev ziyaretlerinde bulunan Epcim, burada kadınların yoğun ilgisi ile karşılandı. Sorun ve sıkıntılarını samimi bir şekilde dile getiren aileler, beklentilerini de anlattılar. Hakkari'nin imaj değiştirdiğini ve yapılan hizmetlerin göz önünde olduğunu belirten aileler, Epcim'in ziyaretinden dolayı da duydukları memnuniyeti dile getirdiler. - HAKKARİ

Kaynak: İHA