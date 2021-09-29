Başkan Vekili Çetin'den İtfaiye Personeline Ziyaret

ÇANAKKALE (Habermetre) - Belediye Başkan Vekili Özden Çetin, 27 Eylül - 3 Ekim tarihleri arasında kutlanan İtfaiye Haftası kapsamında Çanakkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli ile bir araya geldi.

Hafta dolayısıyla Çanakkale Belediyesi İtfaiye ve Acil Durum Merkezi binasında İtfaiye Müdürü Olcay Runa ile İtfaiye personelini ziyaret eden Başkan Vekili Çetin'e Belediye Başkan Yardımcıları Handan Özyayla Kenar ve Özleyiş Çetin de eşlik etti. Merkez binasında gerçekleşen buluşmada Çetin, İtfaiye Müdürü Runa ve İtfaiye personelinin haftasını kutladı.

İtfaiyecilerin insan can ve mal güvenliğinin yanı sıra hayvanların ve doğanın da yaşaması için hayati bir sorumluluk üstlendiğini belirten Çetin, bu görevi yerine getirirken gösterdikleri özverili çalışmalar nedeni ile itfaiye personeline teşekkür etti.

29. 09. 2021 15: 13

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