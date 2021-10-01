MERSİN (Habermetre) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Bedri Dursun, Mersin Gençlik Eğitim Kültür Vakfı (MEGEV) ve Mersin Aydın Düşünce Merkezi (MADÜM) binalarının açılışına katıldı. Başkan Vekili Bedri Dursun, "Paydamız vatanın bütünlüğü, gençlerimizin geleceği, ülkemiz, Atatürkçülük, Atatürk, hepimizin ortak değeridir" dedi.

"Temelde baktığımızda hiçbir anlayış farkı olmadığını gözlemliyoruz" Açılışa; Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Bedri Dursun'un yanı sıra Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, ilçe belediyelerinin temsilcileri, Cami Şerif Mahalle Muhtarı Derin Günüç, oda ve dernek başkanları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Başkan Vekili Bedri Dursun, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in il dışında olması sebebiyle açılışa katılamadığını belirterek, herkese Başkan Seçer'in selam ve sevgilerini iletti. MEGEV ve MADÜM Başkanı Mehmet Nihat Yılmaz'ın konuşmalarının ardından Başkan Vekili Dursun, herkesin ortak paydada buluştuğunu ve aynı düşünce yapısında olduğunu ifade ederek, "Sayın Başkanım az önce eğitim dedi, kültür dedi, öğrencilere yurt bulma imkanından bahsetti, emperyalizmden bahsetti. Konuşmalarının temeli veya tamamı aslında toplumu daha iyiye götürme, daha güzele götürme, kendi içimizde barış içerisinde yaşamanın koşullarını oluşturma ile ilgili. Burada hiçbirimizin birbirimizden farklı düşünmesi mümkün değil. Çünkü söylenen hususların tamamı toplumu ileriye götürmeye, toplumu kavgadan uzak tutmaya, toplumun refah seviyesini yükseltmeye yönelik hususlar. Aslında hepimiz aynı düşüncedeyiz" dedi.

"Yeni nesile bir şeyler katmamız lazım, onların önünü açmamız lazım"

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin eğitimde fırsat eşitliği ilkesi kapsamında yaptığı hizmetleri tek tek anlatan Başkan Vekili Dursun, "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün de belirttiği gibi; "İstikbalimiz yükselen yeni nesilin elinde" Yeni nesile bir şeyler katmamız lazım. Onları yönlendirmemiz lazım, yön vermemiz lazım. Onların eğitimine her türlü katkıda bulunmamız lazım, onların önünü açmamız lazım. Bu konuda hepimizin aynı anlayışta olması lazım. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak biz tamamen bu anlayıştayız. Yaptığımız projelere de bakılırsa, tamamı bu doğrultuda" diye konuştu. Başkan Vekili Dursun, ön lisans ve lisans öğrencilerine yapılan öğrenim desteğinden yurt imkanına, kurs merkezlerinden öğrencilerin ulaşımın ücretinin 1 TL'ye sabitlenmesine kadar öğrenciler için yapılan projelerden bahsetti.

"Aslında baktığımızda, ortak değerlerimizin tamamına yakını aynı, hiçbir farklılığımız yok" Herkesin ortak amacının halkın refahını yükseltme olduğunu ifade eden Başkan Vekili Dursun, "Paydamız vatanın bütünlüğü, gençlerimizin geleceği, ülkemiz, Atatürkçülük, Atatürk, hepimizin ortak değeridir. Aslında baktığımızda, ortak değerlerimizin tamamına yakını aynı, hiçbir farklılığımız yok. Farklılıklar, ufak tefek anlayış farklılığıdır, yaklaşım farklılığıdır. Hepimizin ortak amacı; halkımızın refahını yükseltmek, onlara daha müreffeh bir ortam sağlamak, Büyükşehir Belediyesi olarak da hizmet verdiğimiz, oyunu aldığımız Mersin Büyükşehir'de yaşayan halkın imkanlarını kolaylaştırmak. Onlara ulaşımı, diğer refah getiren hususları rahatlıkla götürmek ve onları mutlu etmek" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi ve bina protokol üyeleri tarafından gezildi.

Yayın Tarihi: 1. 10. 2021 09: 00: 59

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