Başkan Vekili Aydın'dan Yüzbaşıoğlu Caddesi esnafına ziyaret

İPEKYOLU, VAN (İHA) - Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, Yüzbaşıoğlu Caddesi'nde incelemelerde bulunarak, esnafın talep ve önerilerini dinledi.

Başkan Vekili Aydın, hafta sonu mesaisinde vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Yüzbaşıoğlu Caddesi'nde incelemelerde bulunarak esnafın taleplerini dinleyerek ilgili birim müdürüne talimat vererek bir an evvel çözülmesini isteyen Aydın, "Hemşehrilerimizin talep ve önerileri bizim için her zaman değerlidir" dedi.

Geçen yıl altyapı çalışmaları tamamlanan ve asfalt serimi yapılan cadde ile ilgili esnaf ile ayaküstü sohbet eden Aydın, "Hemşehrilerimizin dilek ve taleplerini kendilerinden dinlemeye devam ediyoruz. Bugün Yüzbaşıoğlu Caddesi esnafı ile bir araya gelerek, yapılan hizmetlerimizle ilgili görüş alışverişinde bulunduk. Bilindiği üzere sık sık esnaf ziyareti yaparak, çalışmalarımızla ilgili bilgilendirme yapıyoruz. Bu caddemizi de geçen yıl altyapı çalışmalarını ve asfalt serimini yaparak hizmete açtık. İnşallah hemşehrilerimizle birlikte, ilçemiz için daha güzel çalışmalarda yine bir arada olacağız" ifadelerini kullandı.

Cadde esnafı da ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın'a teşekkür etti. - VAN