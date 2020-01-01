Başkan Vekili Aslan Kültür Sokak'taki esnafla buluştu

01.01.2020 14:05 | Son Güncelleme: 01.01.2020 14:10

Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, kentin en işlek ve gözde sokaklarından biri olan Kültür Sokak'taki esnafla bir araya geldi.



Sokaktaki bir işletmede, işletme sahipleriyle bir araya gelen Başkan Vekili Aslan, esnafa hayırlı işler dileyerek yeni yıllarını tebrik etti. Samimi diyalogların kurulduğu ortamda esnafla yakından ilgilenen ve belediyenin çalışmaları hakkında bilgi veren Aslan, "Biz burada İpekyolu'nu en iyi konuma getirmenin çabası içerisindeyiz. Bu amaçla zaman zaman ilçedeki esnaflarımızla bir araya geliyoruz. Sizlerden gelen talepleri de dikkate alarak, ilçemize yerinde ve çözüm odaklı hizmetler üretmenin gayreti içinde oluyoruz. Ortak bir akıl çerçevesinde istişare ederek, ilçemize değer katmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda halkımızla bütünleşerek inşallah 2020 yılında sizlerden de aldığımız öneri ve talepler doğrultusunda ilçemize yeni hizmetler kazandıracağız" dedi.



Başkan Vekili Aslan, esnaf ve vatandaşlardan gelen talepleri not aldırarak eksikliklerin giderilmesi doğrultusunda ilgili birim müdürlerine talimatlar verdi. Kültür Sokak esnafı ile vatandaşlar ise, Başkan Vekili Aslan'ın ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirip teşekkürlerini sundular. - VAN

Kaynak: İHA