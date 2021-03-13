Başkan Vekili Aslan'ın esnaf ziyaretleri devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Başkan Vekili Aslan'ın esnaf ziyaretleri devam ediyor

13.03.2021 14:30 | Son Güncelleme: 13.03.2021 14:56
Başkan Vekili Aslan'ın esnaf ziyaretleri devam ediyor

Van'ın merkez Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, ilçe genelinde esnaf buluşmaları gerçekleştirmeye devam ediyor.

Van'ın merkez Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, ilçe genelinde esnaf buluşmaları gerçekleştirmeye devam ediyor.

Ziyaretler kapsamında, esnafın ve vatandaşların görüş, öneri ve sorunlarını dinleyen Başkan Vekili Aslan, bu kez Bahçıvan Mahallesi Zübeyde Hanım ve Sıhke caddesi esnafıyla bir araya geldi. Buluşmada belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri de hazır bulundu. Esnaflar ışıklandırma sorunun giderilmesini, alt yapı problemlerinin çözülmesini ve sık sık kesilen elektriklere bir çözüm bulunmasını istedi.

"Bu zor günlerin geride kalacağını umut ediyorum"

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Aslan, cadde cadde, sokak sokak gezerek esnaflarla bir araya geldiklerini ve esnafların fikirlerini önemsediklerini belirterek, "Kaymakamlığı, belediyeyi bağlayan problemleriniz varsa sizden dinlemek istiyoruz. Bunun için sizlerle bir araya geliyoruz. Bizle ilgili olmayan alt yapı ve üst yapı problemlerini diğer kurumlara bildiriyoruz. Bizde çalışma arkadaşlarımızda yapabileceğimiz, inisiyatif alabileceğimiz hiç bir şeyden geri durmuyoruz. Bir tane derdinize bile çözüm bulursak çok mutlu oluyoruz. Mevzuat, hukuk, vicdan kriterlerini eşit şekilde uygulamaya çalışıyoruz. İpekyolu'nda yaşayan herkesin kaymakamı, herkesin belediye başkanıyım. Esnaflarımızın çok zor günler geçirdiğinizi biliyoruz. Bu zor günlerin geride kalacağını umut ediyoruz" diye konuştu.

Esnaflar ise belediyenin özellikle doğa ve çevre ve sokak hayvanlarıyla ilgili çalışmalarını beğendiklerini ifade ederek ilçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan'a teşekkür etti. - VAN

Başkan Vekili Aslan'ın esnaf ziyaretleri devam ediyor
Başkan Vekili Aslan'ın esnaf ziyaretleri devam ediyor
Başkan Vekili Aslan'ın esnaf ziyaretleri devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Fuat Oktay Ümit Özdağ Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Esra Erol Hakan Yılmaz Aleyna Tilki Şeyma Subaşı
Spor Ersun Yanal Fatih Terim Caner Erkin Ali Şansalan İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Başkan Vekili Aslan'ın esnaf ziyaretleri devam ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.3.2021 14:58:50. #1.15#
title