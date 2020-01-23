Başkan Vekili Aslan'dan hane ziyareti

23.01.2020 16:44 | Son Güncelleme: 23.01.2020 16:50

Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, Karpuzalan Mahallesi'ni ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi.



Kırsal mahallelerden olan Karpuzalan Mahallesi'nde vatandaşları ziyaret eden Sinan Aslan, eğitimi iyi olan çocuklarla yakından ilgilenerek, başarılı olan öğrencilere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğünce gerekli yardımların ve desteğin verilmesi talimatını verdi. Başkan Vekili Aslan, "Amacımız gerçek ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarımızı yerinde ziyaret edip, sosyal devlet olma anlayışını gerçekleştirmektir. Bu bağlamda özellikle kırsal mahallelerimizde yaşayan vatandaşlarımızın evlerini ziyaret ederek hem sorunlarını birinci ağızdan dinleme imkanımız oluyor hem de yerinde çözüm üretmeye gayret gösteriyoruz. İlerleyen zamanlarda bu tür ziyaretlerimize devam edeceğiz inşallah" dedi.



Ziyaretinde, çocuklarla yakından ilgilenen ve onlarla birlikte oyun oynayan Başkan Vekili Aslan'a, birim müdürleri de eşlik etti.



Ziyaret, mahalle çocuklarına çeşitli hediyelerin verilmesi ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. - VAN

Kaynak: İHA