Başkan ve Kaymakam Pazar esnafının sorunlarını dinledi

17.08.2019 11:34

Dumlupınar ilçe merkezinde haftada bir gün kurulan semt pazarını ziyaret eden Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç ve Kaymakam Abdulkerem Abbasoğlu, pazar esnafının sorunlarını dinledi.

Kurulan ilçe pazarlarında yaptığı gezi sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Akağaç, yaptığı açıklamada, "Esnafımızın taleplerini dinledik. Onların taleplerini tek tek değerlendireceğiz. Yapılabilecek olanları yerine getireceğiz. Köyde üreten vatandaşlarımızın pazarımızda ürünlerini rahat bir şekilde satabilmeleri için gerekli imkanları sağlayacağız. İlçe ekonomisi için pazarımızın öneminin farkındayız. Esnaf arkadaşlarımızın rahat edebilmesi için imkanlarımız dahilinde elimizden ne geliyorsa yapacağız" dedi.

Çevre köylerden vatandaşların açık ilçe pazarına ilgisinden memnun olduklarını dile getiren esnaflar yaptıkları açıklamada, "Sağ olsun Belediye Başkanımız ve Kaymakamımız geldi. Halimizi hatırımızı sordu, sorunlarımızı dile getirdik. Kendileri de gereken çalışmaların teminatını verdiler. Başkanımız ve Kaymakamımıza ilgi ve alakasından dolayı teşekkür ederiz." diye konuştular.(YD-EFE) - KÜTAHYA

Kaynak: İHA