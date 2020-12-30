Başkan Varol'un yeni yıl mesajı

Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Süleyman Varol, yeni yıl nedeniyle bir mesaj yayınladı. Başkan Varol, mesajında, 2020 yılında dünya insanlığı tarafından, yaşanan acı olayları ile tarihe not düşüldüğü bir yıl olduğunu söylerken 2021 yılında sağlık ve huzur dileklerinde bulundu.

Yeni yılın Türk Milleti'ne ve tüm dünyaya sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini dileyen Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Süleyman Varol; "2020 yılını pandemi nedeniyle zor süreçlerden geçerek kapatıyoruz ve 2021 yılının daha sağlıklı, daha refah, daha güzel, daha huzurlu, daha mutlu, birlik ve beraberliği getirecek bir yıl olmasını beklerken, bizlerde Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şubesi olarak çalışmalarımızı gayretle sürdüreceğiz. Her yeni yıl, geçmiş yılların getirdiği tecrübenin, birikimin üzerine inşa edilecek yeni bir başlangıç, yeni bir heyecan, yeni beklentiler, umut demektir. Bu duygu ve düşüncelerle olumsuzlukların ve sıkıntıların kol gezdiği 2020 yılını geride bırakırken, 2021 yılının başta halkımız olmak üzere, milletimize hayırlara vesile olmasını Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum" ifadelerine yer verdi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı