Başkan Varol'dan Korgeneral Aksakallı'ya forma hediyesi

Geliboluspor Kulübü Başkanı Yaver Varol, Gelibolu 2. Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı'ya takım forması hediye etti.

Kulübün daha önce oyuncusu, ardından kaptanı, şimdi de başkanı olan Varol, göreve geldikten sonra ilk ziyaretini Korgeneral Zekai Aksakallı'ya yaptı.

Kulüp yöneticisi Serhat Mayadağ ile gerçekleştirdiği ziyarette Aksakallı'ya yaptıkları çalışmaları anlatan Varol, kulüp olarak adını tarihe altın harflerle yazdıran bu şehrin ismini taşıyan takımı olarak, ellerinden gelen gayreti yeni sezonda da göstereceklerini belirtti.

Korgeneral Aksakallı ise yeni yönetime ve futbol takımına sezonda başarı dileğinde bulundu.

Ziyaret sonunda, Yaver Varol, Aksakallı'ya adının yazılı olduğu 17 numaralı formayı hediye etti.

Kaynak: AA