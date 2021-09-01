Başkan Vahap Seçer, köpeğin saldırdığı polisin şikayeti üzerine ifade verdi
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Başkan Vahap Seçer, köpeğin saldırdığı polisin şikayeti üzerine ifade verdi

Başkan Vahap Seçer, köpeğin saldırdığı polisin şikayeti üzerine ifade verdi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MERSİN'de, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, köpeklerin kendisine saldırması nedeniyle düşüp, yaralanan polis memurunun şikayeti üzerine Valilik tarafından gönderilen müfettişe ifade verdi.

MERSİN'de, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, köpeklerin kendisine saldırması nedeniyle düşüp, yaralanan polis memurunun şikayeti üzerine Valilik tarafından gönderilen müfettişe ifade verdi.

Mersin'de daha önce belediyeye sokak köpekleriyle ilgili şikayette bulunduğunu belirten polis memuru, iddiaya göre 29 Mayıs günü yolda yürüdüğü sırada köpeklerin saldırısına uğradı. Bir anlık panikle ayağı kayıp, düşerek yaralanan polis memuru, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer hakkında şikayetçi oldu. Seçer, hakkındaki şikayetle ilgili Mersin Valiliği'nin görevlendirdiği müfettişe ifade verdi.Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Seçer, "Sabah namaza giderken havlayan köpekten ürken 'polis memuru'nun şikayeti üzerine Valilik'in gönderdiği müfettişe ifade verdim. Korktuğu için beni şikayet eden memura mı bu şikayeti ciddiye alıp soruşturma açana mı yanayım? Allah sonumuzu hayretsin!" ifadesini kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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