Başkan Üzülmez: "Merkezi Kartepe'ye Getiriyoruz"

Muhtarlar toplantısında konuşan Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez "Adliye Sarayı ve Merkez Bankası başta olmak üzere bir çok kamu yatırımı ilçemize kazandırdık. Merkezi Kartepe'ye getiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, Kartepeli muhtarlarla Nisan ayı toplantısında bir araya geldi. Muhtarlar toplantısına belediye başkan yardımcılarının yanı sıra, birim müdürleri, İSU, İZGAZ ve SEDAŞ temsilcileri de katıldı. Muhtarlar toplantısındaki konuşmasında Kartepe'nin 4 yılda önemli bir yol aldığını belirten Başkan Üzülmez, "4 yılımızı doldurduk. Çok hareketli 4 yıl yaşadık. Her 5-6 ayda bir durum yaşandı. Kartepe Belediyesi olarak 32 mahallesinde birçok önemli projeleri birlikte yaptık. Uzun zaman hizmet verecek eserler geride bırakıyoruz. Alt ve üst yapısıyla batıda Türkiye'de en önemli sanayi kentinde en önemli katma değer katan Kartepe'de 4 yılda önemli yol alınmıştır" dedi.

100 milyonun üzerinde yatırımın yapıldığını dile getiren Başkan Üzülmez, "Bizlerden daha yoğun nüfusa sahip olan ilçelerden bile daha fazla yatırım yapılmıştır. Yüz ölçümünün büyük olması bununla birlikte bakir olmasından Kartepemiz'de bahar ayının başlamasıyla birlikte üst yapı çalışmalarında seferberlik yaşanacaktır. Yaz ayının bitimine yakın üst yapı yatırımları bitirilecektir. 100 Milyon TL'nin üzerinde yatırım yaptık" diye konuştu.

Yapılan işbirliklerine de değinen Üzülmez, "İSU, SEDAŞ, İZGAZ yatırımları da devam ediyor. Birlikte ilçemizde alt yapı sorunu bitirilecektir. Alt ve üst yapı çalışmalarının bitmesi ile ülkemizin en önemli lojistik merkezi olan Kartepemiz'de yapmış olduğumuz yatırımlar gündeme gelecektir. KOÜ ile birlikte kongre merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Spor ve macera turizminde ciddi adımlar atıldı ve hayata geçmiştir. Tarih turizminde Çuha Fabrikasının restorasyon çalışmaları başlıyor. Turizm için gereken bütün yatırımlar yapılmıştır. Kış, yaz, kongre, macera ve tarih turizmine gereken yatırımlar yapılmıştır" şeklinde konuştu.

Kartepe'nin kent merkezi haline geleceğine dikkat çeken Üzülmez, "Kamu hizmetlerinin alınması ve sosyal hayat için başka ilçelere giderken, merkezi Kartepe'ye getirme noktasında ciddi adımlar atıldı. Adliye Sarayı ve Merkez Bankası başta olmak üzere birçok kamu yatırımı ilçemize kazandırdık. Kent merkezi bitme noktasında gelmiştir. Yatırımlarımız zamanı ekonomik kullanarak yapılmaktadır. 2014-2019 arasında sadece klasik belediyecilik hizmetleri yapılmadı. Birçok önemli projeye imza attık" ifadelerini kullandı.

Başkan Üzülmez konuşması sonrasında muhtarların istek ve dilekleri dinlendi. - KOCAELİ