Başkan Uysal Turunç Fidanı Dikti

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya'nın turunç kokan cadde ve sokaklarını geri getirmek için başlatılan ücretsiz turunç fidanı dağıtım kampanyası çerçevesinde Güzeloba Mahallesi 2240 Sokak'a turunç fidanı dikti.

Muratpaşa Belediyesi'nin, 21-26 Mart Ormancılık Haftası kapsamında 5 bin ücretsiz turunç fidanı dağıtımı devam ediyor. Antalya'nın turunç kokan balkonlarını, bahçelerini, cadde ve sokaklarını geri getirmek için başlatılan kampanyada dağıtılan turunç fidanları belediyenin Ermenek Mahallesi'nde bulunan Park ve Bahçeler Müdürlüğü Üretim Tesisi'nde yetiştirildi.

Kampanya kapsamında Başkan Uysal, Güzeloba Mahallesi 2240 Sokak'a Muratpaşa Belediyesi Yaşlı Evi Üyeleri ile birlikte Turunç Fidanı dikti. Başkan Uysal, belediyenin bitki ve fidan üretim tesisinde bugüne kadar 20 binin üzerinde turunç fidanı ürettiklerini kaydetti. Bunların önemli bir bölümünün yenilenen cadde ve sokaklarda kaldırımlara dikildiğini aktaran Başkan Uysal, "Ormancılık Haftası dolayısıyla başladığımız ücretsiz turunç fidanı dağıtım kampanyamıza, bu keyifli sürece katılmaya davet ediyorum. İsteyen her komşumuz belediyemize başvurarak ücretsiz turunç fidanı alabilir" diye konuştu. - ANTALYA