Başkan Uysal, Teneffüs Park'ta çocukları ağırladı
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Başkan Uysal, Teneffüs Park'ta çocukları ağırladı

Başkan Uysal, Teneffüs Park'ta çocukları ağırladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve eşi Ümran Uysal, hafta sonu ziyaret ettiği Antalya'nın tek açık hava oyun dünyası Teneffüs Park'ta çocuklarla birlikte eğlendi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve eşi Ümran Uysal, hafta sonu ziyaret ettiği Antalya'nın tek açık hava oyun dünyası Teneffüs Park'ta çocuklarla birlikte eğlendi.

Muratpaşa Belediyesi'nin Çaybaşı Mahallesi'nde bulunan Antalya'nın tek açık hava çocuk oyun dünyası Teneffüs Park'ta, oyun, eğlence ve birbirinden renkli atölyeler devam ediyor. Covid-19 pandemisinde kısıtlamaların kaldırılmasının ardından park, pazartesi hariç her gün saat 16.00'da kapılarını açıyor. 16 bin metrekarelik parkta çocuklar için eğlence ve oyun saat 21.00'e kadar devam ediyor.

Başkan Uysal da eşi Ümran Uysal'la birlikte hafta sonu Teneffüs Park'ta, çocukların hiç bitmeyen coşkusuna, heyecanına ortak oldu. Çocuklarla el ele parkı gezen Başkan Uysal, saat 18.00'de başlayan Teneffüs Park'ın yaz şenliklerine katıldı. Başkan Uysal ve eşi çocuklarla birlikte oyunlar oynadı, şarkılar söyledi.

Teneffüs Park amfi tiyatrosundaki gösterilerini de izleyen Başkan Uysal, burada çocuklara "Teneffüs Park'ta sahne tamamen çocukların. Parkımızın en güzel tarafı bu" diye seslendi. Çocuklara ömür boyu şarkı söylemelerini öğütleyen Başkan Uysal, "Ömür boyu kendinizi ifade edin. Dinlemeyi de bilmek lazım ama asla, kimse sizi kendinizi ifade etmekten alı koymasın" dedi. - ANTALYA

Başkan Uysal, Teneffüs Park'ta çocukları ağırladı
Başkan Uysal, Teneffüs Park'ta çocukları ağırladı
Başkan Uysal, Teneffüs Park'ta çocukları ağırladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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