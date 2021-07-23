BAŞKAN UYSAL, SÜPÜRGE FARAŞ ORKESTRASI'YLA BAYRAM İÇİN BULUŞTU
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BAŞKAN UYSAL, SÜPÜRGE FARAŞ ORKESTRASI'YLA BAYRAM İÇİN BULUŞTU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MURATPAŞA Belediye Başkanı Ümit Uysal, belediyenin Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanlarının kurduğu 'Süpürge Faraş Orkestrası'yla bayram konseri için bir araya geldi.

MURATPAŞA Belediye Başkanı Ümit Uysal, belediyenin Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanlarının kurduğu 'Süpürge Faraş Orkestrası'yla bayram konseri için bir araya geldi. Konserde Başkan Uysal gitar çalarken, temizlik personeli bağlama, keman, darbuka ve tefle kendisine eşlik etti.

Antalya'da, gündüz caddeleri süpürge ve faraşlarıyla tertemiz yapan Muratpaşa Belediyesi'nin temizlik işçilerinin kurduğu orkestra, Kurban Bayramı konseri için yeniden bir araya geldi. Orkestranın daha önce Muratpaşa Belediyesi sosyal medya hesaplarından yayınlanan konserleri büyük beğeni toplarken Süpürge Faraş Orkestrası'na bu bayramda Belediye Başkanı Ümit Uysal eşlik etti.

Başkan Uysal, Kurban Bayramı konserinde üç şarkı seslendirdi. Konseri, bir Edirne türküsü olan 'Kızılcıklar oldu mu' ile açan Başkan Uysal ve Süpürge Faraş Orkestrası, bir Musa Eroğlu klasiği olan 'A Kuzum'la devam ettikleri konserde son olarak 'Gesi Bağları'nı seslendirdi. Yarım saat süren konser, Başkan Uysal'ın seslendirdiği şarkıların ardından bayram neşesini katlayacak zeybekler, oyun havaları ve birbirinden hareketli şarkılarla devam etti.

BAŞKAN UYSAL, SÜPÜRGE FARAŞ ORKESTRASI'YLA BAYRAM İÇİN BULUŞTU
BAŞKAN UYSAL, SÜPÜRGE FARAŞ ORKESTRASI'YLA BAYRAM İÇİN BULUŞTU
BAŞKAN UYSAL, SÜPÜRGE FARAŞ ORKESTRASI'YLA BAYRAM İÇİN BULUŞTU
BAŞKAN UYSAL, SÜPÜRGE FARAŞ ORKESTRASI'YLA BAYRAM İÇİN BULUŞTU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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BAŞKAN UYSAL, SÜPÜRGE FARAŞ ORKESTRASI'YLA BAYRAM İÇİN BULUŞTU - Haberler
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