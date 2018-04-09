Başkan Uysal, Partisinin Mahalle Temsilciliği Açılışına Katıldı

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, partisinin Gençlik Mahallesi temsilciliğinin açılışına katıldı.

Açılışa CHP Antalya İl Başkanı Ahmet Kumbul, Muratpaşa İlçe Başkanı Hasan Şahin, CHP Antalya Milletvekili Devrim Kök, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve çok sayıda partili katıldı. Açılışta şehrin ihtiyaçları üzerinden değil boş arazilerine, o bittiği zaman denizlerine, ormanlarına nehirlerine yaş-işlet ihaleleri gözünden bakan bir rantçı anlayışın yer aldığının altını çizen Başkan Uysal, "Bu vatandaşın yararına olmayan belediyeciliktir. CHP'li belediyeler olarak bizler, cumhuriyetin kuruluşundan bugüne, hepimiz birinci örneği sergiledik, sergilemeye de devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından, CHP Gençlik Mahalle Temsilciliği açılışı gerçekleştirildi. - ANTALYA