Başkan Uysal panelde Antalya'yı anlattı
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Başkan Uysal panelde Antalya'yı anlattı

Başkan Uysal panelde Antalya'yı anlattı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Last Minute Fair Marketing Fuarı'nda düzenlenen 'Old Town ve Kültür Turizmi' başlıklı panelde "Antalya sihirli bir yer. Antalya Antalya'dır.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Last Minute Fair Marketing Fuarı'nda düzenlenen 'Old Town ve Kültür Turizmi' başlıklı panelde "Antalya sihirli bir yer. Antalya Antalya'dır. Dubai Dubai'dir. Antalya bambaşka bir yer" dedi.

Panelde, Başkan Uysal'ın yanı sıra belediyenin davetlisi olarak fuara katılan İtalya'dan Gradara Belediye Başkanı Flippo Gasperi, Slovakya'dan Levoca Belediye Başkanı Miroslav Vilkovsky ve Muratpaşa Belediyesi'nin fuara birlikte katıldığı Antalya Kaleiçi Otelciler ve Esnaflar Derneği'nin (AKOED) Başkanı Yasan Yetkil konuşmacı olarak yer aldı.

İlginin yoğun olduğu panelde Başkan Uysal, Antalya'nın sihirli bir yer olduğunu söyledi. Antalya'nın antik kentleri, doğal güzellikleriyle muhteşem hikayelere sahip bir kent olduğunu dile getiren Başkan Uysal, antik dünyanın en büyük imparatorluklarından birini kuran Büyük İskender'in izlerine bu kentte rastlanabileceğini anlattı.

Büyük İskender'in Makedonya'dan Hindistan'a uzanan seferinde, bir yıla yakın Antalya'ya 44 kilometre uzaklıkta bir liman kenti olan Phaselis'te konakladığını, Güllük Dağı'nın antik dönemdeki adıyla Solymos Dağı'nın tepesindeki Termessos Antik Kenti'ni 6 ay süren kuşatmanın ardından fethedemeden geri döndüğünü anlatan Başkan Uysal, "Antalya böyle sihirli bir yer" dedi. Başkan Uysal, "Antalya için 'Neden Dubai olmuyor?' diye sorduklarında neden sinirlendiğimi anlıyorsunuz sanırım. Antalya Antalya'dır. Dubai Dubai'dir. Antalya bambaşka, sihirli bir yer. Bu şehrin merkezi, kalbi de Kaleiçi. Kaleiçi, 3 bin 500 yaşında. 3 bin 500 yıllık bir kent dokusu. Kaleiçi'nin altında iki kat daha kent var. Kentler kurulmuş, depremler olmuş, yeni kent kurulmuş. Savaşlar olmuş. Biz üçüncü kentiz. Evet, denizimiz, kumumuz muhteşem ama sizi Kaleiçi'ne Termessos'a Phaselis'e, Side'ye bekliyoruz" diye konuştu. - ANTALYA

Başkan Uysal panelde Antalya'yı anlattı
Başkan Uysal panelde Antalya'yı anlattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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