Başkan Uysal Ören Mahallesi'nde Vatandaşlarla Buluştu

Zonguldak'ın Ereğli İlçesi Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, hafta sonu Ören Mahallesi'nde sorunları yerinde tespit edip, muhtar ve vatandaşların isteklerini dinledi.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, mahalle gezilerini hafta sonunda da sürdürdü.

İlçedeki 31 mahallede 'Her mahalleye eşit hizmet' parolasıyla çalışmalarını sürdüren Başkan Hüseyin Uysal, mahalle muhtarlarının ve vatandaşların istek ve taleplerini de yerinde dinliyor.

Başkan Uysal, hafta sonunda Ören mahallesini gezdi. Muhtar Halil Sever ile mahalleyi dolaşan Başkan Uysal, sorunları yerinde görüp, muhtardan istek ve taleplerini dinledi.

Mahalle gezisinin ardından muhtarlık toplantı salonunda mahalle sakinleriyle de bir araya gelen Başkan Uysal, vatandaşların sorularını yanıtladı, yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Ören Mahallesinin 2010 yılında Kdz. Ereğli Belediyesine bağlanmasıyla başlayan imar sorunları dahil diğer ihtiyaçlarını göreve geldiği günden itibaren çözmeye çalıştığını belirten Başkan Uysal; "Ören Mahallemiz göreve geldiğimden itibaren en fazla mesai harcadığım, sorunlarını çözmek için çalıştığım mahallelerimizin başında geliyor. Kimse benim kadar Ören'i sevemez. Muhtarımızla birlikte ihtiyaçların giderilmesi noktasında çalışıyoruz. Birlik ve beraberliğimizi sürdürdüğümüz müddetçe altından kalkamayacağımız sorun olmaz. Gönlüm her zaman sizlerle beraber" dedi.

Başkan Uysal, gezisinin ardından ilgili daire müdürlerine ihtiyaç duyulan hizmetlerin gerçekleştirilmesi ve muhtarların taleplerinin yerine getirilmesi için talimat verdi. - ZONGULDAK