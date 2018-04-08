Başkan Uysal, Okurlarıyla Buluştu

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Dante Yayınları'ndan çıkan ilk öykü kitabı 'Lavinya'nın Aşkla İmtihanı'nı Kepez Kitap Fuarı'nda okurları için imzaladı.

Başkan Uysal, bu yıl ilki gerçekleştirilen Kepez Kitap Fuarı'na bir yazar olarak katıldı. Uysal, imza gününde öykü kitabı Lavinya'nın Aşkla İmtihanı'nı okurları için imzaladı. 7'den 70'e Antalyalıların yoğun ilgi gösterdiği imza gününde Başkan Uysal, okurlarıyla bol bol sohbet etme imkanı da buldu. Geliri engelli bireyler için yürüttüğü çalışmalarla birlikte üniversite öğrencilerine eğitim bursu sağlayan Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı'na bağışlanan imza günün ardından Başkan Uysal, fuara katılan yayınevlerinin stantlarını gezdi. - ANTALYA