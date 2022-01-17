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Başkan Uysal, Konyalılar Federasyonu gecesine katıldı

Başkan Uysal, Konyalılar Federasyonu gecesine katıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Akdeniz Konyalılar Federasyonu'nun düzenlendiği geleneksel arabaşı çorbası gecesinde "81 vilayetimizden komşumuzla hemhal olmuşuz. Ne geldiğimiz yerden vazgeçiyoruz ne de Antalya'mızdan.

MURATPAŞA, ANTALYA (İHA) - Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Akdeniz Konyalılar Federasyonu'nun düzenlendiği geleneksel arabaşı çorbası gecesinde "81 vilayetimizden komşumuzla hemhal olmuşuz. Ne geldiğimiz yerden vazgeçiyoruz ne de Antalya'mızdan. Çocuklarımızı aynı yolda ve aynı sokakta büyüterek geleceğe birlikte devam ediyoruz" dedi.

Başkan Uysal, Akdeniz Konyalılar Federasyonu'nun Konya mutfağının özel lezzeti arabaşı çorbasının tanıtımı için geleneksel olarak düzenlendiği geceye katıldı. Federasyonu Başkanı Hasan Hüseyin Cengiz'in ev sahipliği yaptığı gecede Başkan Uysal'a plaket takdim edildi.

Başkan Uysal, burada yaptığı konuşmada "81 vilayetimizden komşumuzla hemhal olmuşuz. Ne geldiğimiz yerden vazgeçiyoruz ne de Antalya'mızdan. Hep beraber, yan yana, can cana, kol kola tasada ve kıvançta beraber, çocuklarımızı aynı yolda ve aynı sokakta büyüterek geleceğe birlikte devam ediyoruz" diye konuştu.

Ümit Uysal, Konya'nın, Mevlana'nın Muhyiddin Arabi'nin, Kadı Burhaneddin'in yaşadığı yer olmasıyla birlikte sahip olduğu mutfak kültürüyle de önemli bir kültür kenti olduğunu vurguladı. Uysal, tarih öncesi dönemle ait ilk pişmiş yemek buluntularının Çatalhöyük'te ortaya çıktığını dile getirdi. Başkan Uysal, konuşmasının sonunda Konyalılara "İyi komşuluğunuz için, şehrimize güç kattığınız için hep iyi günlerde yan yana, can cana olmayı temenni ederek hepinize saygılarımı sevgilerimi ifade ediyorum" dedi. - ANTALYA

Başkan Uysal, Konyalılar Federasyonu gecesine katıldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Ümit Uysal, Muratpaşa, Antalya, Akdeniz, Yerel, Haber

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