Başkan Uysal : "Kamunun Bir Kuruşuna Uzanan Eli de Derhal Devre Dışı Bırakırım."

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, "Ben kamunun ne bir kuruşuna tenezzül ederim ne de ettiririm. Uzanan eli de derhal devre dışı bırakırım. Bunu, beni tam değil yarım tanıyan herkes bilir. En yakınımdakini gönderirim, en küçük yanlışını görürsem" diye konuştu.

Başkan Uysal, Durmuş Alagöz'ün davetlisi olarak bir dönem Demokrat Parti ve Anavatan Partisi'nde siyaset yapan isimlerle bir araya geldi.

Milletin menfaati dışında hiçbir çıkar odağı tanımayan yaklaşımın birilerini rahatsız ettiğini, bunun da kaçınılmaz olduğunu belirten Başkan Uysal, "O çevreler bizi sevmiyor. Sevmelerini de beklemiyoruz. Muratpaşa'da bir işin oluru varsa o işin düz ve yasal olması gerekiyor" dedi.

Başkan Uysal, şunları söyledi: "Muratpaşa pırıl pırıl bir yerdir. Ben kamunun ne bir kuruşuna tenezzül ederim ne de ettiririm. Uzanan eli de derhal devre dışı bırakırım. Bunu, beni tam değil yarım tanıyan herkes bilir. En yakınımdakini gönderirim, en küçük yanlışının görürsem"

Başkan Uysal, Muratpaşa'da kamunun menfaatini esas alan yerel yönetim anlayışının yeni dönemde kurumsallaşarak gelişeceğini söyledi. Başkan Uysal, bunun ilk uygulamasının Katılımcı Bütçe çalışması olacağını söyledi. Muratpaşa'da artık mahallelerin kendi ihtiyaçlarını belirleyip vergileriyle oluşan belediye bütçesinin nasıl harcanacağına da karar vereceğini belirten Başkan Uysal, "Bu bir demokratik katılım şekli. Muasır medeniyet seviyesine çıkacaksak hem ekonomik hem sosyal hem de demokratik yapıda sacayaklarının sağlam oturması lazım. Muratpaşa Belediye bütçesi, oluşturacağımız mahalle meclislerinde, Mahalle Meclisleri Konseyi'nde tartışılarak; kadın, gençlik ve çocuk meclislerinde değerlendirilerek oluşturulacak" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA