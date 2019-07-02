Başkan Uysal: "Her zaman Antalyaspor'un yanındayız"

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, kentin takımı Antalyaspor'un taraftar derneklerinden 07 Gençlik'in ziyaretinde "Her zaman Antalyaspor'un ve Antalyaspor taraftarlarının yanındayız. Çünkü biz Antalyasporluyuz" dedi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, kırmızı beyazlı takımın taraftar derneklerinden 07 Gençlik'i makamında ağırladı. Ziyaretin anısına Başkan Uysal'a üzerinde adının yazılı olduğu 07 numaralı Antalyaspor forması hediye edildi. Gerek Muratpaşa Belediyesi gerekse kendi adına Antalyaspor'un ve Antalyaspor taraftarının yanında olacaklarını belirten Başkan Uysal, "Her şeyden önce hepimiz Antalyaspor'umuzun taraftarıyız. Onun için kentin değeri olan Antalyaspor'umuz için elimizden gelenin fazlasını yaparız" dedi.

Hafta sonu gerçekleştirilen ve kendisin de katıldığı olağan genel kurulla Antalyaspor Kulübü Derneği başkanlığına seçilen Fikret Öztürk ve yönetim kurulu üyelerini de ayrıca kutlayan Başkan Uysal, "Muratpaşa Belediyesi ve Antalyaspor sportif alanda birçok projeyi hayata geçirdi. Süleyman Erol Yüzme Havuzundan spor tesislerine, statlara tüm spor tesislerinin kapıları Antalyaspor'umuza açıldı. Yüzü Antalya'nın evlatlarına, öz çocuklarımıza döndük bu anlayış, işbirliği gelecekte de devam edecektir" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA