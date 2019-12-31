Başkan Uysal: "Güzel işlere imza attık"

31.12.2019 13:10 | Son Güncelleme: 31.12.2019 13:15

2019 yılının son gününde mesaisine belediye çalışanlarının yeni yılını kutlayarak başlayan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Muratpaşa Belediyesi'nin çalışmaları ile Türkiye'nin takip edilen belediye haline geldiğini, bunun için emek harcayan personele teşekkür ederken, "Sizlere, ailelerinize, sevdiğiniz herkese sesinizin, gönlünüzün ulaştığı herkese iyi yıllar diliyorum" dedi.



Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 2019 yılının son mesai gününe belediye çalışanlarının yeni yılını kutlayarak başladı. Başkan Uysal, "6 yıllık yol arkadaşlığınız için çok teşekkür ediyorum. Çok güzel işlere imza attık. Bütün Türkiye'nin takip ettiği bir belediye haline geldik. Hem fiziki hizmetlerde, hem sosyal hizmetler de en inovatif belediyelerden biri haline geldik. Bu; bizim bütün özel günlerde konuştuğumuz gibi hem kendimize, hem ailemize, hem şehrimize, hem ülkemize, hem insanlığa katkımız. Bu katkılarımız büyük bir coşkuyla, azimle hiç eksilmeden hevesle inanarak devam edecek ediyor" diye belirtti.



2020 temposu



Hizmet binası fuayesinde, belediye çalışanlarına seslenen ve tek tek yeni yıllarını kutlayan Uysal, "Ne yenilik yapacak? Hangi konuda uygulaması nedir? Diye takip edilen izlenen sık sık ziyaretlere mazhar olunan bir belediye haline geldik. Bunların hepsini sizler sayesinde yaptık. Hepinizin emekleri ile gerçekleşti. Şu ana kadar ki katkılarınız için teşekkür ediyorum. Gelecek yıllarda ki temponuz için şimdiden kolay gelsin diyorum. Sizlere, ailelerinize, sevdiğiniz herkese, sesinizin, gönlünüzün ulaştığı herkese iyi yıllar diliyorum" dedi.



Meclis üyelerinin de katıldığı kutlama programında, mutlu bir 2020 yılı temenni eden Uysal, "Belki 2021, belki 2022, belki 2221, belki 2322 yılı; insanlık için, gelecek kuşaklarımız için, kendimiz çocuklarımız, torunlarımız ve onların çocukları için daha güzel olsun diye mücadele ediyoruz. Kısa hayatımızı daha anlamlı kılacak başka bir şey düşünemiyorum. Kısa hayatımızı ancak bu şekilde anlamlı ve saygıdeğer bir şekilde kat edebiliriz" ifadelerinde bulundu. - ANTALYA

Kaynak: İHA