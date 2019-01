Başkan Uysal Doğum Gününü Yargıtay Başkanı ile Kutladı

Balıkesir'in Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal doğum gününü Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit ile birlikte kutladı.

4 Ocak Cuma günü doğum günü olan Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit'in yanı sıra Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Balıkesir ve Körfez Protokolü ile bir araya geldi. Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu (BUBYO) Müdürü M. Oğuzhan İlban'ın Profesörlük unvanını alması sebebiyle BUBYO'da verdiği yemeğe, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Balıkesir Üniversitesi Rektörü, Körfez Kaymakamları, Körfez Belediye Başkanları, Balıkesir ve Burhaniye'nin protokolünün yer aldığı yaklaşık yüz kişi katıldı. Hem İlban'ın profesörlük unvanının tebrik edildiği, hem Balıkesir Üniversitesine Rektörlüğüne yeni atanan Prof. Dr. İlter Kuş'un yeni görevinin kutlandığı hem de Başkan Uysal'ın doğum gününün kutlandığı gece renkli görüntülere sahne oldu.

Öncelikli olarak yemek verilmesiyle başlayan gece BUBYO restoranında gerçekleştirildi. Yemeklerin yenmesinin ardından Başkan Uysal için özel hazırlanan ve üstünde Yargıtay Başkanı Cirit ve BUBYO Müdürü İlban ile fotoğrafının yer aldığı pasta kesildi. Başkan Uysal pastayı Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit ile birlikte üflerken yapılan bu jest için de herkese teşekkür etti Gün boyunca birçok telefon ve mesaj aldığını belirten Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal "Bu akşam buraya gelerek bizleri onurlandıran herkese teşekkür ediyoruz. Aslında bu akşam değerli hocamız Oğuzhan Beyin Profesörlük unvanını kutlamak için bir araya geldik. Kendisinin başarılarının daim olmasını diliyorum. Ayrıca Balıkesir Üniversitemizde görevine başlayan Rektörümüz Sayın Prof. Dr. İlter Kuş'a yeni görevinin hayırlı olmasını diliyorum. Doğum günüm vesilesiyle yapılan bu jest beni çok memnun etti. Başta Başkamız Sayın İsmail Rüştü Cirit'e ve tüm buradaki protokolümüze ve dostlarımıza çok teşekkür ediyorum iyi niyetleri için" dedi.

Sözlerine sevgi seliyle karşılaştığını belirterek devam eden Başkan Uysal "Tüm gün Burhaniyeli hemşehrilerim ve tüm sevenlerim gerek telefonla aradılar gerekse sosyal medya hesaplarımdan mesajlar attılar, makamıma gelerek doğum günümü kutlayanlar oldu, mesai arkadaşlarımın jestleri oldu. Ben, beni düşünen ve sevgisini, saygısını belirten herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Mesaj atan herkese tek tek cevap vermeye çalıştım ama o kadar fazla kişi olunca mutlaka atladığım kişiler olmuştur. Onlar da kusura bakmasınlar. İyi ki varsınız, bu sevginize her daim layık olmaya çalışacağım" dedi.

BUBYO Müdürü Prof. M. Oğuzhan İlban ise yeni unvanını kutlama vesileyle davet ettiği ve kırmayarak gelerek kendisinin heyecanın paylaşan herkese teşekkür etti. Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit ise "ülkemizin bu denli değerli insanlara her daim ihtiyacı vardır. İlk olarak bizleri bugün ağırlayan Sayın İlban'ın başarılarının devamını diliyorum. Balıkesir Üniversitesi Yeni Rektörü Prof. İlter Kuş'a yeni görevinde başarılar diliyorum. Çalışkan ve gönüllere girmiş Belediye Başkanımız Necdet Uysal'ın ise yeni yaşını kutluyorum. Ülkemiz şu anda bugüne kadar ulaşamadığı hedeflere ulaşmış savunma sanayinde önemli gelişmelere adım atmıştır. Her alanda gelişmeye ve yenilenmeye açık olan güzel ülkemizin bu gibi değerli insanlara her daim ihtiyacı vardır. Burada olan herkese ve bizleri ağırlayanlara çok teşekkür ediyorum" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA