Başkan Uysal: "Dayanışmadan yana tavrımız bitmeyecek"

03.09.2019 16:22

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi'nde düzenlenen Muharrem orucu iftarında "Bizim iyilikten, güzellikten, barıştan, sevgiden, kardeşlikten ve dayanışmadan yana olan tavrımız hiç bitmeyecek. Bu bayrağı taşımaya ömrümüz yettiğince devam edeceğiz" dedi.



Başkan Uysal, belediyenin Yeşildere Mahallesi'nde bulunan Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi'nde Muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen iftara katıldı. Çok sayıda mahalle sakinini katıldığı iftarda belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve demokratik kitle örgütlerinden temsilcilerde yer aldı. Uysal, iftarın ardından yaptığı konuşmasına "Bizim insanlık yolunda bir yürüyüşümüz var" sözleriyle başladı.



İnsanlık tarihinin, aynı zamanda, insanlık yolunda mücadele eden ve sevgiden, barıştan, dayanışmadan yana tavır alanlarla sevgisizlikten, kötülükten, zıtlaşmadan ve savaşlardan yana olanlar arasındaki kadim mücadelenin de tarihi olduğunu belirten Uysal, "Bizim iyilikten, güzellikten, barıştan, sevgiden, kardeşlikten ve dayanışmadan yana olan tavrımız hiç bitmeyecek. Gelecek nesillere de sirayet edecek ve biz bu bayrağı taşımaya ömrümüz yettiğince devam edeceğiz. İşte, Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi'nde bunun mücadelesi veriliyor. Hem insanlarımız kültürlerini, inançlarını yaşıyorlar hem de bütün kamuya, şehrimize, insanlığa faydalı olmak için gerekli çabayı gösteriyorlar. Bu sevdada, bu yolda, bu ağır davanın takipçisi olarak yapacağınız bütün işlerde hizmetiniz kabul olsun. Tuttuğunuz oruçları Allah kabul etsin, yolunuz bahtınız açık olsun" - ANTALYA

Kaynak: İHA