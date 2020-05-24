Başkan Uysal'dan sokağa çıkan yaşlılara kahve ikramı ANTALYA (İHA) – Antalya'nın Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, verilen serbestlikle ikinci kez sokağa çıkan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara sosyal mesafeli banklarında Türk kahvesi ikram etti.

ANTALYA (İHA) – Antalya'nın Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, verilen serbestlikle ikinci kez sokağa çıkan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara sosyal mesafeli banklarında Türk kahvesi ikram etti.

Yeni tip korona virüs nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlar, 14.00-20.00 saatlerinde getirilen serbestlik ile ikinci kez sokağa çıktı. Kent merkezinde sokağa çıkan yaşlıların adresi ise Üçkapılar oldu. Muratpaşa Belediyesi tarafından sosyal mesafeye uygun olarak dizayn edilen banklara oturan vatandaşlar sohbet etti, birbirlerinin uzaktan da olsa bayramını kutladı. Bankta vakit geçiren vatandaşlara sürpriz ise Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'dan geldi. Anne ve babası Gazipaşa'da olan Başkan Uysal, vatandaşların bayramını kutladı. Kurulan stantta banklarda oturan vatandaşlar için Türk kahvesi pişiren Uysal, daha sonra ikram yaptı. Belediye görevlileri ise bölgeden geçen yaşlı bireylere çiçek, şeker, kolonya içinde dezenfektan ve kahve olan paket ikram etti.

"Onlar mutluysa, bizde mutluyuz"

Etkinliğin ardından açıklamada bulunan Başkan Uysal, "Bu sene tüm bayramlarımızı pandemi şartları altında kutladık. Ramazan Bayramını da bu şartlarda yaşıyoruz. Bugün ayrı bir önemi de yaşlı insanlarımız uzun bir aradan sonra ikinci kez sokağa çıkıyorlar. Birçoğu ilk defa dışarı çıktı. Mutlular. Bizde onlar için banklarımız arasına mesafe koyduk, çevre düzenlemesi yaptık. İkramlarımız var bugünde. Kahve ve çiçek ikram etti. Onlar mutlu olunca bizde mutlu oluyoruz" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA