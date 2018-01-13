Başkan Uysal'dan MHP İlçe Teşkilatına Nezaket Ziyareti

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanı Rahman Demirtürk'ü parti binasında ziyaret etti.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, MHP Kdz. Ereğli İlçe Teşkilatını ziyaret ederek Başkan Rahman Demirtürk ve yönetim kurulu üyeleriyle görüştü.

Ziyaretin geciktiğini dile getiren Uysal, önümüzdeki süreçte daha sık bir araya geleceklerini söyledi. Uysal ziyaret sırasında MHP Ereğli ilçe Başkanı Rahman Demirtürk'ün kendisine yönelik sözlerinin hatırlatılması üzerine bu konuyu kendisi ile görüştüklerini ve aralarında hiçbir sorun olmadığını belirterek, bu konuyu gündeme getirenlerin art niyet taşıdığını söyledi. Ülkede bu gün en fazla diyaloğa ihtiyaç duyulduğunu belirten Uysal, "Rahman Başkanı daha önceden iyi tanımıyordum. Şimdi artık tanıyorum ve kendisini seviyorum. Böyle bir olayın çıkması ikimizin de arzu ettiği bir durum değildi. Ben burada başkanıma teşekkür ediyorum. O gün beni aradı ve yaklaşık 15 dakika gayet nezaket kuralları içerisinde bu konuyu görüştük. Farkında olmadan dilimiz sürçebilir yada kelimemizi yanlışta kullanabiliriz. Önemli olan samimi olabilmek. Siyasette diyaloğa açık olmamız gerekir. Bu konu artık bitti. Bu konuyu bu günden sonra soran insan, tekrar soran insan kaşımaya çalışıyordur. Allah'a şükür sağlığım yerinde." dedi.

Belediye Başkanı Hüseyin Uysal'a MHP'yi ziyaretinden dolayı teşekkür eden MHP Kdz. Ereğli ilçe Başkanı Rahman Demirtürk, duyduğu memnuniyeti ifade etti. Demirtürk, gazetecilerin Başkan Hüseyin Uysal'a yönelik kendisine 'Hüseyin' diye hitap ettiğine yönelik sorusunu da yanıtlayan Demirtürk "Siz gazeteciler iki siyasiyi birbirine verme adına belki olumlu yada olumsuz şeyler söyleyebiliyorsunuz. 2014 seçimlerinde biz taraftık, başkanımda taraftı. Benim söylediğim şuydu; ben 30 yıldır Ereğli'de esnaflık yapıyorum, 20 yıldır da esnaf temsilciliği yapıyorum. Kime nasıl hitap etmem gerektiğini de bilirim. Belediye başkanımızın kişiliğine olumsuz bir şey söyleyecek bir kişi değilim. Ereğli Belediye Başkanına ben neden 'Hüseyin' diye hitap edeyim? Bir kere benim kişiliğime yakışan bir durum değil. Bizden yaş itibariyle ufakta olsa, büyükte olsa seçilmiş belediye başkanımızdır. Kaymakamın olmadığı yerde Ereğli'nin mülki amiridir. Söylem şuydu, bu meseleyi de kapatmış olalım; 2014 seçimlerinden önce esnaf 'Halil'den kurtulacağız' diyorlardı. Şimdide diyorlar ki sokakta kendisine dost görünenler 'Halil'i gönderdik, Hüseyin'i de göndereceğiz.' Bu benim kendi söylemim değil. Ereğli Belediye Başkanını küçük düşürecek kelimeler bana yakışacak kelimeler değil. Ben belediye başkanımızı telefonla aradım. Yaptığı hizmetlerden dolayı kendisine teşekkür ettiğimizi, eleştiri anlamında da şunu söylemiştim; Ereğli'nin yolları daraltılıyor derken, bunu Ereğli Belediye Başkanı daraltmıyor. Ereğli genel manada daraltılıyor. Biz Ankara'ya gittiğimizde dosyalar veriliyor, kenara koyuluyor. Buda siyaseten görülüyor. AK Parti ile bir diyalog içerisindeyiz. Genel Başkanımızda diyalog içerisinde. Ben şimdi bildiğim doğruyu söylemeyecek miyim? Ereğli göç veriyorsa, Ereğli'den insanlar gurbete gidiyorsa bu benim sorunum. Ben bunu söyleyeceğim. Bu belediye başkanımıza ait bir hadise değil. Bu genel manada Zonguldak'a has bir hadise. Başkanımı aradım, o an söylenmiş bir şeydir. Konu kapanmıştır. 'Biz seni zaten kişilik olarak seviyoruz' dedi o gün konu bitti" dedi.

Yapılan açıklamaların ardından Belediye Başkan Hüseyin Uysal, MHP Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Rahman Demirtürk ve yönetim kurulu üyeleri ile yaklaşık 1 saat basına kapalı olarak görüştü. - ZONGULDAK