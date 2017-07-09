Başkan Uysal'dan Kılıçdaroğlu'na Adalet Heykeli

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Ankara'dan İstanbul'da 'Adalet' için yürüyen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na adaleti ve düzeni simgeleyen, adil ve eşit hukuk sisteminin de ifadesi Themis heykelini hediye etti.



Belediye Başkanı Ümit Uysal, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun 15 Haziran'da Ankara Güvenpark'tan başlattığı 'Adalet Yürüyüşü'nde katılarak destek verdi. Başkan Uysal, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na, bir elinde tuttuğu terazi ile adaleti ve adaletin dengeli dağıtılmasını, diğer elindeki kılıcıyla adaletin keskinliğini ve gözlerindeki bağ ile tarafsızlığı simgeleyen Themis heykeli hediye etti. Başkan Uysal, "Nefrete karşı sevginin, kardeşliğin, saygının, şiddete karşı toplumsal barışın, öfkeye karşı anlayışın, gülümseyebilmenin hatırlanması ve daha adil bir dünya için Sayın Genel Başkanımıza, 15 Haziran'da Ankara Güven Park'ta başladığı Adalet Yürüyüşü'nde destek veriyoruz" dedi. - ANTALYA