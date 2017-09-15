Başkan Uysal'dan Çocuklara Eğitim Yardımı

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, belediyede hizmet alımı yoluyla görev yapan personelin çocuklarına okul çantası ve kırtasiye malzemeleri hediye etti.



Muratpaşa Belediyesi hizmet alımı yoluyla çalışan personele eğitim yardımında bulundu. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 2017-2018 eğitim öğretim yılında ilkokula başlayan çocuklar ve belediye personeli olan velileri ile buluştu. Başkan Uysal, çocuklara, okul çantası ve kırtasiye malzemesi hediye etti.



Başkan Uysal, tek tek el sıkışarak merhabalaştığı çocuklardan bol bol kitap okumalarını istedi. Derslerde olası eksikliklerin farklı şekilde giderilebileceğini ancak okumayı bekleyen milyonlarca sayfa kitap olduğunu belirten Uysal, "Eğer kitap bulamazsanız, bana gelin" dedi.



Çocuklarla gelecekte hangi mesleği seçeceklerini, belediye başkanının ne gibi görevleri olduğunu konuşan Başkan Uysal, bu yıl ilkokula başlayan Ayza Su Aşık'ın Antalya'da düzenlenen İstiklal Marşı Okuma yarışmasında birinci olduğunu öğrenince İstiklal Marşı'nı bir de ondan dinlemek istedi. Tüm heyecanıyla İstiklal Marşı'nı okuyan Su büyük alkış aldı. - ANTALYA