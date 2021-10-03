Başkan Uysal: 'Coğrafi işaretler, gençler için bir eğitim çalışması' - Haberler
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Başkan Uysal: "Coğrafi işaretler, gençler için bir eğitim çalışması"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Başkan Uysal:

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Türkiye Araştırma Ağı (YÜciTA) Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu'nun çalışmalarının gençler için de bir eğitim çalışması olduğunu söyledi.

MURATPAŞA, ANTALYA (İHA) - Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Türkiye Araştırma Ağı (YÜciTA) Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu'nun çalışmalarının gençler için de bir eğitim çalışması olduğunu söyledi.

YÜciTa Başkanı Prof. Dr. Tekelioğlu, Başkan Uysal ile makamında bir araya geldi. Prof. Dr. Tekelioğlu, YÜciTA'nın Antalya 3. Uluslararası Coğrafi İşaretler Semineri bitiş bildirgesiyle 15 Ekim 2012'de kurulduğunu aktardı. YÜciTA'nın vizyonunun Türkiye'nin coğrafi işaretler alanında faaliyet gösteren en önemli sivil aktörü olmak şeklinde ortaya koyan Prof. Dr. Tekelioğlu, bu çerçevede, YÜciDER-Gİ adıyla bir yayın organına da artık sahip olduklarını aktardı.

Prof. Dr. Tekelioğlu, derginin amacının kamuoyunda coğrafi işaretlerle ilgili farkındalık oluşturan, konu ile ilgili Türkiye ve başta Avrupa Birliği olmak üzere uluslararası uygulama ve gelişmeleri yakından izleyen bir araştırma ve bilgi platformu oluşturmak olduğunu söyledi. Prof. Dr. Tekelioğlu, "Başarının simgesi Sevgili Ümit Uysal'a özvarlığımız coğrafi işaretlere adanmış bir yaşamın anısı olarak" şeklinde imzaladığı dergi sayısını Başkan Uysal'a takdim etti. Başkan Uysal, ise ziyaret dolayısıyla duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Yaptığınız bu çalışmalar ülkemiz için çok önemli olmakla birlikte gençler için de bir eğitim çalışması" dedi. - ANTALYA

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