Başkan Uysal, Bamya Çorbası Günü'nde Konyalılarla buluştu

MURATPAŞA, ANTALYA (İHA) - Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya Konyalılar Derneği'nin düzenlendiği bamya çorbası gününde "Keşke bütün dünya Muratpaşa'mız gibi olsa. Kültürel ayrım, siyasi ayrım, bölge ayrımı, şu ayrımı, bu ayrımı hiçbirini kabul etmiyoruz. Beraberiz" dedi.

Başkan Uysal, Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezleri'nde (ASSİM) Antalya Konyalılar Derneğinin düzenlendiği bamya çorbası gününe katıldı. Etkinlik öncesi ASSİM'i dolduran davetlilerle sohbet eden Başkan Uysal, konuklara çorba ikram etmeyi de ihmal etmedi.

"Beraberiz"

Başkan Uysal, burada yaptığı konuşmada, bamya çorbası günü dolayasıyla birlikte olmaktan son derece mutlu olduğunu söyledi. Ümit Uysal, "Muratpaşa'mızda anca beraber, kanca beraber. Her türlü duyarlılığın ötesinde, her türlü özel hassasiyetin ötesinde biz birbirimizin derdine yanıyoruz. İyiyi de kötüyü de paylaşıyoruz. Bütün imkanlarımızı paylaşıyoruz. Keşke bütün dünya Muratpaşa'mız gibi olsa diyoruz. Böyle bir düzenimiz var. Kültürel ayrım, siyasi ayrım, bölge ayrımı, şu ayrımı bu ayrımı hiçbirini kabul etmiyoruz. Beraberiz" diye konuştu. - ANTALYA