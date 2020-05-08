Başkan Uysal, Anneler Günü'nü kutladı

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 10 Mayıs Pazar Anneler Günü öncesi, son iş gününde, anne ve anne adayı belediye çalışanlarının gününü kutladı.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 10 Mayıs Pazar Anneler Günü öncesi, son iş gününde, anne ve anne adayı belediye çalışanlarının gününü kutladı. Başkan Uysal, belediye girişinde kadın çalışanlara çiçek hediye etti.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal,, korona virüs salgını nedeniyle doyasıya sarılamadan geçecek Anneler Günü öncesinde anne ve anne adayı belediye çalışanlarının günün kutladı. Başkan Uysal, belediye girişinde kadın çalışanları çiçeklerle karşıladığı ve "Anneler Gününüz kutlu olsun" diyerek çiçek hediye etti. Uysal, salgın dolayısıyla bu yıl her kutlamanın biraz buruk yaşandığını belirterek, "Bu Pazar, annelerimize sarılamayacağız, belki seslerini sadece telefondan duyacağız. Bir sonraki Anneler Günü'nde onlara daha sıkı sarılacağız. Şimdilik bunu yapmak durumundayız" dedi.

Muratpaşa Belediyesi, bu çerçevede "Yine sarılacağız annem" sloganıyla bir billboard çalışması da gerçekleştirdi. - ANTALYA

Kaynak: İHA