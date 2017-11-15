Başkan Uysal, Afet Bölgesinde

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, fırtına ve hortumda büyük hasar gören Kumluca ve Finike ilçelerinde vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.



Muratpaşa Belediyesi, pazartesi akşam fırtına ve hortum nedeniyle büyük hasar gören Kumluca ve Finike ilçelerine kışlık, giysi, battaniye ve içme suyu gibi ihtiyaç malzemelerinden oluşan yardım götürdü. Muratpaşa Belediyesi, seraları ve evlerini onaran vatandaşlara sıcak çorba ikramında da bulundu.



Uysal'dan geçmiş olsun dileği



Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, önceki gün meydana gelen hortumda büyük hasar gören Kumluca ve Finike'ye giderek geçmiş olsun dileğinde bulundu. Başkan Uysal, seraları ve evleri zarar gören vatandaşları ziyaret etti. Vatandaşlara tek tek geçmiş olsun dileğinde bulunan Başkan Uysal, Muratpaşa Belediyesi personeli Uğur Tekin'in evini de ziyaret etti. Tekin'in ailesine de geçmiş olsun dileğinde bulunan Uysal, "İnanılması güç bir afet. Sadece bir penceresi açık küçücük bir mutfaktan hem çamaşır makinası, hem bulaşık makinası, hem de çekyat hortuma kapılarak yok olmuş. Binlerce dönüm sera hasar görmüş. En büyük tesellimiz can kaybı olmaması. Mağdur üreticilerimiz, afet bölgesi ilanıyla yaralarının sarılmasını bekliyor. En azından beş yıl vadeli düşük faizli bir kredi uygulanırsa kısmi çözüm sağlayabilir. Afet gündüz saatlerinde olsa yüzlerce insanımızı kaybedebilirdik buna da şükür."



Yaşlı vatandaşları evlerinde ziyaret etti



Başkan Uysal, Finike Turunçova'da yalnız yaşayan yaşlı vatandaşları da evlerinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu. Milletvekilleri, Meclis Üyeleri ve yöneticilerinden oluşan CHP heyeti de, bölgede incelemelerde bulundu. - ANTALYA