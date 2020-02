Başkan Uygurtürk: " Çin'in Gulca'da yaptığı katliamı unutmadık"

05.02.2020 13:07 | Son Güncelleme: 05.02.2020 13:12

Bağımsız Doğu Türkistanlılar Derneği Başkanı Erkin Beğ Uygurtürk, Doğu Türkistan'ın Gulca Vilayetinde 1997 yılında yaşanan acıların benliklerde halen tazeliğini koruduğunu söyledi.



Müslüman Uygur Türklerinin bağımsızlık mücadelesini her an sürdüreceğini ifade eden Dernek Başkanı Uygurtürk, "Bundan tam 23 yıl önce Tarih 5 şubat 1997'yi gösterdiği gün Doğu Türkistan'ın Gulca vilayetinde yaşananlar Uygur Türklerinin direniş ve diri kaldığının bir sembolüdür. O gün orada katil Çin yönetiminin "Kadir Gecesi" ibadetlerini yerine getirmek üzere bir evde toplanan kadınlara uyguladığı zalimce zorbalıklara baş kaldıran bölge halkı sokaklara çıkmış ve zorbalığa ve zalimliğe karşı duracağını göstermiştir. Gösterileri bastırmak isteyen zalim Çinlilerin, kalabalık üzerine ateş açması sonucu kelimenin tam anlamıyla bir katliam gerçekleşmişti. Uluslararası Af Örgütü verilerine göre olay esnasında 100'den fazla kişi ateşli silah ile hayatını kaybetmiş, 300'den fazla kişi -30 derece soğukta üzerilerine sıkılan tazyikli su neticesinde ıslak vaziyette bekletilmiş ve maalesef orada donarak hayatlarını kaybetmişlerdi. Gulca olayları sonrasında bizlere gelen bilgilere göre 300'ün üzerinde Uygur Türk'ü göstermelik mahkemelerde yargılanma sonucu idam cezasına ve 120 kişide müebbet hapis cezasına çarptırılmıştır. Gulca'da o gün ve sonrasında Çin polisinin gözaltına aldığı insanların ekserisinin akıbetleri ise halen belli değil. Bugün aradan geçen 23 yıla rağmen acılarımız tazeliğini korumaya devam etmekte. Tüm aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, dün olduğu gibi bugünde ve yarın da Uygur halkının yok edilemeyeceğine inanıyorum. Gün gelecek yapılan her zulmün hesabı tek tek sorulacaktır" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA