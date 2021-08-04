Başkan Utku Gümrükçü'den Marmaris'e destek ziyareti

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Marmaris'e giderek yangının devam ettiği bölgede yangın söndürme çalışmalarına katılan ekipleri ziyaret etti ve ekiplere yangın eldiveni, yanmaz ayakkabı ve iç çamaşırı gibi malzemeleri teslim etti.

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Marmaris'e giderek yangının devam ettiği bölgede yangın söndürme çalışmalarına katılan ekipleri ziyaret etti ve ekiplere yangın eldiveni, yanmaz ayakkabı ve iç çamaşırı gibi malzemeleri teslim etti. Yangın söndürme çalışmalarına destek olan Çiğli Belediyesi arazöz ekibinden de bilgi alan Başkan Gümrükçü, yangından etkilenen mahalleleri ziyaret ederek, bölge sakinlerine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Son 1 haftada farklı şehirlerde meydana gelen orman yangınlarıyla mücadele devam ederken, Çiğli Belediyesi de yangın bölgelerinde yapılan çalışmalara desteklerini sürdürüyor. Çiğli Belediye Arama Kurtarma Ekibini (ÇAK), söndürme, soğutma ve lojistik destek çalışmalarında bulunmaları amacıyla Manavgat'a, arazöz ekibini ise Marmaris'e gönderen Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Marmaris'e giderek çalışmaları yerinde inceledi. Gümrükçü, arazöz ekibiyle birlikte soğutma ve söndürme çalışmalarına katıldı.

Başkan Gümrükçü, yangın söndürme çalışmalarına katılan tüm ekiplere dağıtılmak üzere yangın eldiveni, yanmaz ayakkabı ve iç çamaşırı gibi acil ihtiyaç duyulan malzemeler dağıttı. Başkan Gümrükçü, yangından etkilenen mahalleleri de ziyaret ederek, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Başkan Gümrükçü, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ve Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'a tam destek vereceklerini de sözlerine ekledi.

Başkan Gümrükçü: "Üzerimize düşeni yapacağız"

Bölgede yaptığı ziyarette yaşanan acı tabloyla ilgili üzüntülerini dile getiren Başkan Gümrükçü, "Çiğli Belediyesi olarak, tüm imkanlarımızla halkımızın yanında olmaya hazırız. Bölgenin yeniden yeşillendirilmesi konusunda üzerimize düşeni yapacağımızdan şüpheniz olmasın. Birlik ve beraberlik içinde hareket edersek gerek Marmaris'te gerekse diğer yangın bölgelerindeki yaralarımızı çok daha hızlı sarabiliriz. Kalbimiz ve aklımız sizinle olmaya devam edecek" dedi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı