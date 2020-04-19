Başkan Utku Gümrükçü'den kargo ve eczane çalışanlarına siperlik Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, korona virüsü salgınıyla mücadele sürecinde görevlerini büyük özveriyle yerine getiren kargo çalışanları ve eczacıları unutmadı.

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, korona virüsü salgınıyla mücadele sürecinde görevlerini büyük özveriyle yerine getiren kargo çalışanları ve eczacıları unutmadı. Başkan Gümrükçü, kargo şirketleri ve eczaneleri dolaşarak yüz siperliği hediye etti.

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, kentteki eczacılar ve kargo çalışanları için harekete geçti. Gümrükçü bu kapsamda, önce tek tek kargo çalışanlarını ziyaret etti. Başkan Gümrükçü, şantiye tesisinde üretilen yüz siperliklerini kargo çalışanlarına teslim etti. Kargo çalışanları tarafından memnuniyetle karşılanan Başkan Gümrükçü, ziyaretler sırasında ayaküstü sohbet ettiği kargo çalışanlarına, ihtiyaç duydukları her konuda destek olmaya devam edeceklerini belirterek, "Her zaman sizin yanınızdayız" dedi.

Kargo çalışanlarınında bu süreçte insanüstü bir çabayla görevlerini sürdürdüklerini ifade eden Başkan Gümrükçü, "Covid-19 salgınıyla mücadele ettiğimiz bu süreçte tıpkı sağlık emekçileri, emniyet güçleri ve kamu personelleri gibi kargo çalışanları da görevlerini büyük bir özveriyle yerine getirmeye devam ediyor. Halkımızın mağdur olmaması için fedakarca mesai yapıyorlar. Çiğli Belediyesi olarak biz de, alanlarda çalışan ve sürekli temas halinde olan kargo çalışanlarımızı virüsten korumak amacıyla önemli bir adım attık. Öz kaynaklarımızla ürettiğimiz yüz siperliklerini, ilçemizde faaliyet gösteren kargo şirketlerine teslim ettik. Bu sıkıntılı günleri evlerinde kalarak virüsün yayılmasını engelleyen halkımız ve halkımızın mağdur olmaması için çalışan emekçilerimizle birlikte atlatacağız" diye konuştu.

Başkan Utku Gümrükçü, gezdiği mahallelerde bulunan eczanelere giderek eczacı ve çalışanlara da siperlik verdi. Çiğli Belediyesi tarafından daha önce de Çiğli'deki eczanelere siperlik dağıtıldığını hatırlatan Başkan Gümrükçü, şöyle konuştu:

"Hiç olmadığı kadar sağlık çalışanlarına ihtiyacımız var. Eczane çalışanlarımız yüksek risk altındalar. Özellikle maske dağıtımı ile yoğunlukları iyice arttı. Bizler de onların korunmalarına yardımcı olmak amacıyla siperlik hediye ettik." - İZMİR

Kaynak: İHA