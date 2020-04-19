Başkan Utku Gümrükçü'den kargo ve eczane çalışanlarına siperlik
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Başkan Utku Gümrükçü'den kargo ve eczane çalışanlarına siperlik - Haberler
Çiğli Belediyesi, Çiğli, Güncel

Başkan Utku Gümrükçü'den kargo ve eczane çalışanlarına siperlik

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, korona virüsü salgınıyla mücadele sürecinde görevlerini büyük özveriyle yerine getiren kargo çalışanları ve eczacıları unutmadı.

19.04.2020 12:47 | Son Güncelleme: 19.04.2020 12:47
Başkan Utku Gümrükçü'den kargo ve eczane çalışanlarına siperlik

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, korona virüsü salgınıyla mücadele sürecinde görevlerini büyük özveriyle yerine getiren kargo çalışanları ve eczacıları unutmadı. Başkan Gümrükçü, kargo şirketleri ve eczaneleri dolaşarak yüz siperliği hediye etti.

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, kentteki eczacılar ve kargo çalışanları için harekete geçti. Gümrükçü bu kapsamda, önce tek tek kargo çalışanlarını ziyaret etti. Başkan Gümrükçü, şantiye tesisinde üretilen yüz siperliklerini kargo çalışanlarına teslim etti. Kargo çalışanları tarafından memnuniyetle karşılanan Başkan Gümrükçü, ziyaretler sırasında ayaküstü sohbet ettiği kargo çalışanlarına, ihtiyaç duydukları her konuda destek olmaya devam edeceklerini belirterek, "Her zaman sizin yanınızdayız" dedi.

Kargo çalışanlarınında bu süreçte insanüstü bir çabayla görevlerini sürdürdüklerini ifade eden Başkan Gümrükçü, "Covid-19 salgınıyla mücadele ettiğimiz bu süreçte tıpkı sağlık emekçileri, emniyet güçleri ve kamu personelleri gibi kargo çalışanları da görevlerini büyük bir özveriyle yerine getirmeye devam ediyor. Halkımızın mağdur olmaması için fedakarca mesai yapıyorlar. Çiğli Belediyesi olarak biz de, alanlarda çalışan ve sürekli temas halinde olan kargo çalışanlarımızı virüsten korumak amacıyla önemli bir adım attık. Öz kaynaklarımızla ürettiğimiz yüz siperliklerini, ilçemizde faaliyet gösteren kargo şirketlerine teslim ettik. Bu sıkıntılı günleri evlerinde kalarak virüsün yayılmasını engelleyen halkımız ve halkımızın mağdur olmaması için çalışan emekçilerimizle birlikte atlatacağız" diye konuştu.

Başkan Utku Gümrükçü, gezdiği mahallelerde bulunan eczanelere giderek eczacı ve çalışanlara da siperlik verdi. Çiğli Belediyesi tarafından daha önce de Çiğli'deki eczanelere siperlik dağıtıldığını hatırlatan Başkan Gümrükçü, şöyle konuştu:

"Hiç olmadığı kadar sağlık çalışanlarına ihtiyacımız var. Eczane çalışanlarımız yüksek risk altındalar. Özellikle maske dağıtımı ile yoğunlukları iyice arttı. Bizler de onların korunmalarına yardımcı olmak amacıyla siperlik hediye ettik." - İZMİR

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Evladını kaybeden Şallı'nın yoğun bakım ünitesi önünde attığı mesaj ortaya çıktı Haberler
Evladını kaybeden Şallı'nın yoğun bakım ünitesi önünde attığı mesaj ortaya çıktı
Google uyardı: Bu programları telefonunuzdan silin Haberler
Google uyardı: Bu programları telefonunuzdan silin
CHP'li belediyenin yasaklanan ekmek dağıtımına AK Parti'den ilk yorum Haberler
CHP'li belediyenin yasaklanan ekmek dağıtımına AK Parti'den ilk yorum
Sokağa kademeli olarak çıkılacak! Bakan Koca'nın planında ayrıntılar belli oldu Haberler
Sokağa kademeli olarak çıkılacak! Bakan Koca'nın planında ayrıntılar belli oldu
Çocuğunu kaybeden acılı babayı isyan ettiren olay: Leş kargaları gibisiniz Haberler
Çocuğunu kaybeden acılı babayı isyan ettiren olay: Leş kargaları gibisiniz
Muhtar bir mahalleyi ateşe attı: 21 kişi daha koronavirüse yakalandı Haberler
Muhtar bir mahalleyi ateşe attı: 21 kişi daha koronavirüse yakalandı
TFF'nin acil eylem planına göre Süper Lig, Haziran ayının 3. haftasında başlayacak
TFF'nin acil eylem planına göre Süper Lig, Haziran ayının 3. haftasında başlayacak
Yasağa uymayan Adanalı genç: Ceza yemek için sokağa çıktım
Yasağa uymayan Adanalı genç: Ceza yemek için sokağa çıktım
David Beckham: Messi, Ronaldo'dan daha iyi bir futbolcu
David Beckham: Messi, Ronaldo'dan daha iyi bir futbolcu
Mahsun Kırmızıgül'den kapatılan Köy Enstitüleri ile ilgili dikkat çeken paylaşım: Ülkeye yapılmış en büyük kötülük
Mahsun Kırmızıgül'den kapatılan Köy Enstitüleri ile ilgili dikkat çeken paylaşım: Ülkeye yapılmış en büyük...
Ronaldo'nun karantinada giydiği pijama ve aksesuarların değerinin 3 bin euro olduğu ortaya çıktı
Ronaldo'nun karantinada giydiği pijama ve aksesuarların değerinin 3 bin euro olduğu ortaya çıktı
Caner Erkin F.Bahçe'ye giderse, G.Saray Hasan Ali Kaldırım'ı kadrosuna katmak için harekete geçecek
Caner Erkin F.Bahçe'ye giderse, G.Saray Hasan Ali Kaldırım'ı kadrosuna katmak için harekete geçecek
Kahve tiryakilerini üzecek haber: Kovid-19 salgını, kahve kıtlığına yol açabilir
Kahve tiryakilerini üzecek haber: Kovid-19 salgını, kahve kıtlığına yol açabilir
Seyahat izin belgesinden kimler yararlanabilecek? İstanbul Valisi yanıtladı
Seyahat izin belgesinden kimler yararlanabilecek? İstanbul Valisi yanıtladı
Alanya'da cadde ve sokaklar boşaldı, kediler sokaklarda, turistler balkonda güneşlendi
Alanya'da cadde ve sokaklar boşaldı, kediler sokaklarda, turistler balkonda güneşlendi
Sağlık çalışanları için 'Bize yük oldular' diyen Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, özür diledi
Sağlık çalışanları için "Bize yük oldular" diyen Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, özür diledi
Ebru Şallı ve Harun Tan'ın hayatını kaybeden 9 yaşındaki oğullarının son görüntüsü ortaya çıktı
Ebru Şallı ve Harun Tan'ın hayatını kaybeden 9 yaşındaki oğullarının son görüntüsü ortaya çıktı
Sokağa çıkma yasağında trafikte alkollü yakalanan iki kadın, ortalığı birbirine kattı
Sokağa çıkma yasağında trafikte alkollü yakalanan iki kadın, ortalığı birbirine kattı
Shane Larkin: Türkçe isim seçmem gerekseydi Şahin'i seçerdim
Shane Larkin: Türkçe isim seçmem gerekseydi Şahin'i seçerdim
Ümit Özat, eski Fenerbahçe formasını satışa çıkardı
Ümit Özat, eski Fenerbahçe formasını satışa çıkardı
Koronavirüs tedbirleri hava kalitesini artırınca Uludağ, İstanbul'dan cam gibi görünmeye başladı
Koronavirüs tedbirleri hava kalitesini artırınca Uludağ, İstanbul'dan cam gibi görünmeye başladı
Beşiktaş Kadın Futbol Takımı oyuncusu Sevgi Çınar: 40 bin kişinin önünde oynamak başımı döndürdü
Beşiktaş Kadın Futbol Takımı oyuncusu Sevgi Çınar: 40 bin kişinin önünde oynamak başımı döndürdü
Krediler için yeni kararlar alan BDDK, bankaların Aktif Rasyosu formülünü yeniden düzenlendi
Krediler için yeni kararlar alan BDDK, bankaların Aktif Rasyosu formülünü yeniden düzenlendi
AK Parti'nin Anayasa Komisyonu Başkanvekili: İnfaz düzenlemesinde Tosuncuk'a indirim yok
AK Parti'nin Anayasa Komisyonu Başkanvekili: İnfaz düzenlemesinde Tosuncuk'a indirim yok
2 aylık ev kirasını alamayan emlakçı, kiracısının eşyalarını kapı önüne koydu
2 aylık ev kirasını alamayan emlakçı, kiracısının eşyalarını kapı önüne koydu
Sultan Abdülhamid türbesinde inançlara hakaret edip sosyal medyadan paylaşan şahıslar yakalandı
Sultan Abdülhamid türbesinde inançlara hakaret edip sosyal medyadan paylaşan şahıslar yakalandı
Cadde üzerinde bekleyen kadın, yasağa dakikalar kala fuhuş pazarlığı yaptı
Cadde üzerinde bekleyen kadın, yasağa dakikalar kala fuhuş pazarlığı yaptı
İnfaz yasasından yararlanacak mahkumlar netleşti! İşte kamuoyunun yakından tanıdığı mahkumların akıbeti
İnfaz yasasından yararlanacak mahkumlar netleşti! İşte kamuoyunun yakından tanıdığı mahkumların akıbeti
Tehlike çanları çalıyor! Salgına bizden 1 ay önce yakalanan İran'ı vaka sayısında geçtik
Tehlike çanları çalıyor! Salgına bizden 1 ay önce yakalanan İran'ı vaka sayısında geçtik
Beşiktaş, dörderli gruplar halinde antrenmanlara başlıyor
Beşiktaş, dörderli gruplar halinde antrenmanlara başlıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ekrem İmamoğlu Abdülhamit Gül Süleyman Soylu Süreyya Sadi Bilgiç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Halil Sezai Hande Yener Yıldız Tilbe Mustafa Keser
Spor Falcao Fatih Terim Rüştü Reçber Sergen Yalçın Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Nisan İtalya Futbolcu Galatasaray
Şu an buradasınız: Başkan Utku Gümrükçü'den kargo ve eczane çalışanlarına siperlik - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.4.2020 15:10:41. #1.15#
title