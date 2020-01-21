Başkan Uslu'dan uçak seferleri kısıtlamalarına açıklama

21.01.2020 11:59 | Son Güncelleme: 21.01.2020 12:04

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Mustafa Uslu, yurt içi ve yurt dışı uçak seferlerinin kısıtlanmasıyla ilgili açıklamada bulundu.



ATSO Başkanı Mustafa Uslu, THY'nin uçuş emniyeti ve yolcu güvenliğinin temini amacıyla 24 adet Boeing 737 Max tipi uçağın uçuşlarını durdurmasının ardından yurtiçi ve yurtdışı uçak seferlerinde kısıtlamaya gidilmesiyle ilgili açıklamada bulundu.



Mustafa Uslu, "Ancak iç hatlarda uçuşların yeniden planlanırken orantısız bir düzenlemeyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki illerin sefer sayıları diğer Anadolu illerine göre çok daha fazla düşürülmüştür. Birçok ilde uçuşlarda yüzde 10-30 arasında kısıtlama yapılırken bölgede bu oran yüzde 50-60 civarında kısıtlanmıştır. Birçok ilimizden Ankara'ya her gün yapılan uçak seferleri haftada birkaç güne düşürülmüştür. 400 TL.'nin altında uçak bileti temin etmek nerdeyse imkansız hale gelmiştir.



Birçok ilimizde bir hafta önceden uçak bileti bulmak imkansız hale gelmiş, bölgedeki illere karayolu ile gidilerek en yakın havalimanından seyahat edilmeye çalışılmaktadır. Batı illerinde vefat eden yakınlarımızın cenazeleri cenaze yakınları tarafından uçak bileti bulunamadığı için birkaç gün bekletilerek defin edilebilmektedir. Uçak ile gerçekleşen yurtiçi turistik ziyaretler durma noktasına gelmiştir" dedi.



Uslu açıklamasının devamında, "Bütün resmi ve bilimsel veriler göstermektedir ki bölgemiz kalkınmışlık anlamında diğer bölgelere göre oldukça geri seviyededir. Buna rağmen bölgemiz iş insanları olarak ulusal ve bölgesel kalkınmamızı daha ileri seviyelere taşıma azmimizi hiçbir zaman kaybetmedik. Bölgemizin tarihi ve kültürel zenginliği turizm sektörü lehine işletmek, ülkemiz ve bölgemiz ekonomik kalkınmasına katkı sunma çabalarımız devam etmektedir. Gerek bölgede sağlanan huzur ve güven ortamı, gerekse de kurumsal çabalarımızın sonucunda turizm sektörüne çok önemli gelişmeler yaşanmaya başlamıştır. TÜİK verilerinden de anlaşılacağı üzere geçmiş yıllara göre bölge illerini ziyaret eden yerli ve yabancı turist sayısında iki kat artış sağlanmıştır. Bu artışın önümüzdeki yıllarda çok daha hızlı bir ivme kazanarak devam etmesi beklenirken THY Genel Müdürlüğünün bölge illerine sefer sayılarını düşürmesini kabul edilemez bir uygulama olarak görmekteyiz. Mevcut uçuş programlarının yeniden gözden geçirilerek bölge illerinin uçak seferlerinde artışın sağlanmasının ülkemiz ve bölgemiz kalkınması için elzemdir. Biz aşağıda imzası olan bölge oda ve borsa başkanları olarak Cumhurbaşkanımızdan bu konularla ilgili gerekli düzenlemelerin yapılması konusunda ilgili kurum ve kuruluşlara emir ve talimatlarını arz ve talep ediyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA