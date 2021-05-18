Başkan Uslu, 19 Mayıs'ı kutladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Uslu, 19 Mayıs'ı kutladı

Başkan Uslu, 19 Mayıs'ı kutladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Uslu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Uslu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Uslu mesajında, Samsun'da yakılan bağımsızlık meşalesinin Türk gençliğinin elinde nesilden nesile aktarılarak ebediyen yanmaya devam edeceğini vurguladı.

Başkan Uslu, 19 Mayıs 1919'un karanlıktan aydınlığa geçişin ve milli şahlanışın sembolü olduğunu belirterek, "Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vatanımızın düşman işgalinden kurtuluşu ve bağımsızlığımız için Samsun'a çıkarak kurtuluş mücadelemizi başlatmıştır. Aziz milletimiz Atamızdan aldığı işaretle tek yumruk olmuş, canı pahasına cepheden cepheye koşmuş, destansı kahramanlıklarla milli mücadelemiz zaferle sonuçlanmıştır. Büyük Önder Atatürk bu özel günü yüreği bayrak ve vatan sevgisiyle dolu asil milletimizin gençlerine bayram olarak armağan etmiştir. Bizler de eğitim ve bilimin ışığında geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin yanında olmaya ve destek vermeye devam edeceğiz. Gençlerimiz de kendilerine güvensinler ve inansınlar. Kendilerine inandıklarında üstesinden gelemeyecekleri bir konu, başaramayacakları bir husus yoktur. Bunun en güzel örneklerini son dönemde savunma sanayi başta olmak üzere bilim, sanat ve spora kadar her alanda görüyor ve gençlerimizle gurur duyuyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle, gençlerimizin ve tüm milletimizin 102. yıl dönümünde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, aziz milletimizin bağımsızlığı için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Sedat Peker Deniz Demir Muharrem İnce Ahmet Davutoğlu
Magazin Beren Saat Özcan Deniz Demet Akalın Jennifer Lopez
Spor Ozan Tufan Mesut Özil Abdullah Avcı Sergen Yalçın Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Başkan Uslu, 19 Mayıs'ı kutladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.5.2021 15:54:41. #1.14#

title