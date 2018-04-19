Başkan Ürkmezer'den Yeni Doğan Bebeklere Hoş Geldin Ziyareti

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Dr. Fatih Ürkmezer'in talimatı ile başlatılan "Hoş Geldin Bebek" projesi ile yeni doğan bebeklerin aileleri evlerinde ziyaret edilmeye devam ediliyor.

Akın, Öncez ve Altınsoy ailelerine yeni katılan bebeklerine Hoş Geldin ziyaretinde bulunan Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Dr. Fatih Ürkmezer'e Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Zülfiye Eraslan Özcan ve Hoş Geldin Bebek ekibi eşlik etti.

Göreve başladığı günden bu yana Safranbolulu vatandaşın iyi ve kötü günlerinde yanlarında olan Ürkmezer geliştirdikleri yeni projelerle halkla devlet arasında güçlü bağlar kuruyor. Bu kapsamda yeni doğan bebeklerin ailelerini ziyaret ederek mutluluklarını paylaşıyor.

Devlet ve millet arasında mesafe olmaması gerektiğini ifade eden Belediye Başkan Dr. Fatih Ürkmezer şu sözlere yer verdi; "Bizler devletin temsilcileri olarak vatandaşımızı yakinen tanımazsak gerçek başarıyı verimli hizmeti verme konusunda eksik kalırız. Mümkün oldukça vatandaşlarımızla bir araya gelebilmek için çeşitli projeler geliştiriyoruz. Amacımız Dünya Miras Kenti Safranbolu'da vatandaşımızla iş birliği içerisinde güzel şeyler başarmak, bunun ilk yolu ise vatandaşımızla aradaki mesafeyi kaldırmak. Evlerine ziyarete gittiğimiz, çaylarını içtiğimiz ailelerin memnuniyeti bizi de son derece mutlu ediyor. Hayatımızın önemli anlarından biri de evlat sahibi olmak, bu anlamlı günde bizleri yanlarında görmek isteyen aileleri ziyaret etmeyi sürdüreceğiz. Ailelere, vatana ve millete yeni doğan yavrularımız hayırlı olsun bahtları açık olsun"dedi.

Ziyarette ailelere Hoş Geldin Bebek seti hediye edildi. Aileler ziyaretten duydukları memnuniyeti şu sözlerle ifade ettiler "Böyle güzel ve mutlu bir günde Sayın Kaymakamımız evimizde misafir etmek bizleri oldukça mutlu etti. Kendilerine bu nazik davranışlarından dolayı teşekkür ediyoruz "dediler.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise, 'Safranbolu'da ikamet eden 0-6 aylık bebek sahibi olan) aileler, Hoş Geldin Bebek Projesi ekiplerini evlerinde ağırlamak istiyorlar ise Müdürlüğün 725 52 52 nolu telefonundan ulaşabilirler" denildi. - ZONGULDAK