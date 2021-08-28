Başkan Ünal'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlaması
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Başkan Ünal'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlaması

Başkan Ünal'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlaması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİA D) Karabük Şube Başkanı ve Safranbolu TSO Meclis Başkanı Cengiz Ünal, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİA D) Karabük Şube Başkanı ve Safranbolu TSO Meclis Başkanı Cengiz Ünal, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Ünal mesajında, "30 Ağustos Zaferi'nin 99. yıl dönümünü milletçe birlik ve beraberlik içerisinde büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz. 30 Ağustos'ta büyük bir zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz da, en zor şartlarda milletimizin yeniden dirilişinin, yeniden ayağa kalkışının, yeniden geleceğine sahip çıkışının sembolü olmuştur. Bu büyük zaferlerde ortaya konan azim ve kararlılık, milletimizin istiklali ve istikbali için mücadele ederken hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağının, her türlü zorluğun üstesinden gelebilecek güce ve cesarete sahip olduğunun ispatıdır. Gücünü ve bekasını birlik, beraberlik ve kardeşliğinden alan milletimizin, tarih boyunca yüce değerler etrafında oluşturduğu bu kenetlenmenin şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da karşılaşacağımız her türlü badireyi aşmamızı sağlayacağına yürekten inanıyorum. Aziz Milletimizin Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kazandığı bu kutlu mücadele; Ülkemizin bağımsız, çağdaş ve saygın bir devlet olmasının yolunu açmıştır. Bizler geçmişimizden aldığımız bu güç ve ilhamla Türkiye Cumhuriyeti'ni, ilelebet yüceltmeye devam edeceğiz. Bu düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle yad ediyor 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum" ifadelerine yer verdi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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