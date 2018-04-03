Başkan Ümmet Akın, Alparslan Türkeş'i Unutmadı

Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın yakın tarihin bir dönemine damgasını vuran siyaset adamı Alparslan Türkeş'in 4 Nisan 1997'de aramızdan ayrılışının 21. ölüm yıl dönümünde bir mesaj yayınladı.

Başkan Akın, "Merhum Alparslan Türkeş, Türk siyasetinin daima aranan, birleştirici üslubu, yapıcı eleştirileri ve yol gösterici kimliği ile milletimizin gönlünde haklı bir yer edinmiştir. Türk siyasetinin bilge liderlerinden biri, Türk milliyetçilerinin Başbuğ'u olan Alparslan Türkeş Bey'in ölümünden bu güne, kalplerimizdeki ve zihinlerimizdeki yeri ve önemi hiç değişmedi. Merhum Alparslan Türkeş, sadece bir siyasi partinin lideri değil, fikirleriyle ve yaşantısıyla gerçek bir Vatan sevdalısı, Türk Milleti ve Türk Devleti'ne olan bağlılığı ile Türk siyasi tarihinde yeri asla doldurulamayacak büyük bir devlet ve fikir adamıdır. Verdiği demokrasi mücadelesi her geçen gün daha iyi anlaşılan ve gönlümüzdeki yeri hiç değişmeyecek olan Merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey'i aramızdan ayrılışının 21. ölüm yıl dönümünde saygı, sevgi ve rahmetle yad ediyorum"dedi. - AYDIN