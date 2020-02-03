Başkan Ümit Kök güven tazeledi

03.02.2020 11:14 | Son Güncelleme: 03.02.2020 11:19

Bilecik'in Bozüyük ilçesi spor kulüplerinden Güneşspor Kulübünde kongre heyecanı yaşandı.



Kongre sonrasında 10 yıldır başkanlık görevini başarıyla sürdüren Ümit Kök, yeniden 3 yıllığına Kulüp Başkanı seçildi. Başkan Ümit Kök, kulüp olarak sadece sportif açıdan değil sosyal anlamda da birçok alanda yıllardır aktif olarak çalıştıklarını söyledi. Başkan Ümit Kök, yeni oluşan Yönetim Kurulu ile birlikte bu çalışmaları daha da genişleteceklerini ve oluşturdukları kadın kolları ile eğitim, konferans, yardımlaşma gibi birçok konularda faaliyetler gösterip ülke, il ve ilçeye hizmet etme gayreti içerisinde olacaklarını kaydetti. Kök, genç nesillerin spor yapma imkanlarını genişleterek, projeler üreterek, ilin sportif ve sosyal açıdan gelişimine katkı sağlamak istediklerini sözlerine ekledi.



Kongrenin ardından Yönetim Kurulunda görev alan birçok yeni isim oldu. Güneşspor Kulübü yeni Yönetim Kurulu Başkan Ümit Kök, Başkan Vekili Akın Aydın, başkan yardımcıları; Celali Yılmaz, Zafer Akkaya, Rıdvan Öz, Mehmet Ata, as başkanlar; Öztürk Yılmaz, Ali Kirlik, Sedat Yılmaz, Remzi Fidan, Ali Küner, Enver Kuru olarak belirlendi.



Genel Sekreter Mehmet Büber, Muhasip Onur Kocabıyık, Lokal Amiri Murat Köse, Yönetim Kurulu üyeleri Serhat Akçakaya, İsmail Özturhan, Fatih Çürük, Tuncay Demir, Ahmet Arı, Erol Akfidan, Hüseyin Acar, Ercan Kır, İrfan Desticioğlu, Şenol Karasu, İbrahim Çelik, Recai Fıçıcı, İsrafil Gönül, Alican Kır ve Göksel Kahraman oldu.



Denetleme Kurulunda, Oktay Atalı, Öner Ayvacı, Ergün Abacı, Kemal Altundağ, Orhan Altındaş ve İbrahim Demir yer aldı. Disiplin Kurulu üyeliği görevlerini ise, Metin Yıldıztaşkan, Engin Tuzsuz, İlker Akgün, Emin Gül, Samet Can Köse, Bedri İşler üstlendi. - BİLECİK

Kaynak: İHA