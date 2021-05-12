Başkan Ulutaş, personeliyle bayramlaştı
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Başkan Ulutaş, personeliyle bayramlaştı

Başkan Ulutaş, personeliyle bayramlaştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Ramazan Bayramı öncesi personeliyle bayramlaştı.

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Ramazan Bayramı öncesi personeliyle bayramlaştı.

Kaş Belediyesinde geleneksel bayramlaşma, Başkan Mutlu Ulutaş'ın yönetiminde yapıldı. Başkan Ulutaş, belediye birim müdürleri ve personelinin bayramını kutladı. Ulutaş, "Bayramlar dayanışma, hoşgörü, birlik ve beraberlik duygularının yoğun olarak yaşandığı özel günlerdir. Bu vesileyle sizlerin Ramazan Bayramını tebrik ediyorum. Hayırlı, sağlıklı ve güzel bir bayram geçirmenizi diliyorum" dedi. - ANTALYA

Başkan Ulutaş, personeliyle bayramlaştı
Başkan Ulutaş, personeliyle bayramlaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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