Başkan Ulutaş, Ankara'dan Kaş'a müjdelerle döndü Ankara'da Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile görüşen Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, ilçeye müjdelerle döndü.

Ankara'da Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile görüşen Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, ilçeye müjdelerle döndü.

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, ilçesine kazandıracağı yeni eserler ve projeler için Ankara'ya gitti. AK Parti Antalya Milletvekilleri ile birlikte, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u ziyaret eden Başkan Mutlu Ulutaş, görüşmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Adalet sarayı

Kaş'a müjdeli haberler ile döndüklerini ifade eden Başkan Ulutaş, "Adalet Bakanımız Abdülhamit Gül ile Kaş'taki cezaevi ve adliye sarayı hakkında görüşmeler sağladık. Mevcut cezaevi tahliye edilecek ve yıkımı gerçekleştirilecek, yerine de adliye sarayı kazandıracağız. Bu konuda Adalet Bakanımız, adalet sarayının yapılacağı sözünü verdi.

Hükümet konağı

İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ile yaptığımız görüşme neticesinde, ilçemize hükümet konağı ve emniyet binası kazandırma konusunda bakanımızın talimatı oldu. İnşallah en kısa zamanda Kaşımıza kazandıracağız. Proje çalışması hazırlandı. Görüşmede Kasaba Mahallesi Jandarma Karakol Binası ile ilgili bakanımız talimat verdi. Kaynak ayrıldı. Projesi yapılacak. En kısa zamanda Kasaba ve 12 mahallemiz karakola bağlanacak, hizmet verilecek." dedi.

Millet Bahçesi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u ziyaret eden Başkan Ulutaş, Kaş'a yapılacak Millet bahçesi proje çalışmalarının sürdüğünü aktararak, "Kınık Mahallemizde belediyemize tahsis edilen 70 dönümlük alana yapılacak Millet Bahçesi proje çalışmaları TOKİ tarafından devam ediyor. En kısa zamanda ihalesi gerçekleştirilecek. Kaş ve Çukurbağ Yarımadası bisiklet yolu ile Kınık, Ova Mahallelerimizi birbirine bağlayan Eşen Çayı kenarına yapılacak bisiklet yollarının da proje çalışmaları devam ediyor." diye konuştu.

Kasaba Barajı

Bir diğer görüşmenin Kasaba Barajı olduğunu kaydeden Başkan Ulutaş, "Devlet Su İşleri Genel Müdürü Kaya Yıldız ile görüşmelerimizde, Kasaba Barajı ile ilgili çalışmalar yaklaşık yüzde 47 yapılmış durumda. Diğer kalan kısmıyla ilgili ise önümüzdeki günlerde ihale edileceği ve inşaatın devam edeceği bilgisini aldık. Karadağ, Kasaba ve Lengüme köprüleri çalışmaları kalan kısımlarının ihale yapılacağı ve devam edileceği söylendi. Orman Bakanlığı Genel Müdürü Bekir Karacabey ile görüşmede, Kemer Mahallemizin yerleşim yeri probleminin çözümüyle ilgili temaslarda bulunduk. Kısa sürede bu sorunun çözüleceği ifade edildi. Ayrıca Kaş Merkezde Orman İşletmeye ait lojmanlar bulunuyor. Bu binaların buradan alınarak, başka yere taşınmasını istedik. Lojmanlar kalktığında, Cumhuriyet Meydanı ve 15 Temmuz Meydanı geçişlerini rahatlatacağız." ifadelerini kullandı.

Ankara temaslarının çok verimli geçtiğini dile getiren Başkan Ulutaş, görüşme yaptıkları bakanlara, genel müdürlere, kendilerine eşlik eden il başkanına, AK Parti Antalya milletvekillerine ve Dışişleri Bakanı Başdanışmanı Mustafa İpek'e teşekkür etti. - ANTALYA

Kaynak: İHA