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Başkan Ulutaş, AA Antalya Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti

Başkan Ulutaş, AA Antalya Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti
AA / Talip Demirci - Haberler | Güncel

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla Anadolu Ajansı (AA) Antalya Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla Anadolu Ajansı (AA) Antalya Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Başkan Ulutaş, ziyarette, AA Antalya Bölge Müdürü Mustafa Yıldırım ve gazetecilerin gününü kutladı.

Ziyarette, Kaş Belediyesi ile AA'nın ilçenin tanıtımına yönelik yapabileceği iş birliği konuşuldu.

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AA / Talip Demirci - Son Dakika Haberleri

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