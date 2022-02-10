Başkan Ülken'den, Süper Lig hakemi Şimşek'e teşekkür - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkan Ülken'den, Süper Lig hakemi Şimşek'e teşekkür

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Başkan Ülken'den, Süper Lig hakemi Şimşek'e teşekkür

Aydın'ın yetiştirdiği futbol hakemlerinden olan ve Süper Lig'de görev yapan Bahattin Şimşek, Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken'i ziyaret etti.

AYDIN (İHA) - Aydın'ın yetiştirdiği futbol hakemlerinden olan ve Süper Lig'de görev yapan Bahattin Şimşek, Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken'i ziyaret etti.

Süper Lig hakemlerinden Bahattin Şimşek, memleketi Aydın'a geldi. Aydın'da bir dizi ziyaretlerde bulunan Şimşek, Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken'i ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyaretten memnuniyetini dile getiren Başkan Ülken, sosyal medya üzerinden, Şimşek ile birlikte çekildiği fotoğrafı paylaşarak "Süper Lig hakemlerimizden hemşehrimiz Bahattin Şimşek kardeşim ziyaretime geldi. Bir Aydınlı'nın başarılarıyla gurur duyuyor ve devamını diliyorum" dedi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Spor Toto Süper Lig, Bahattin Şimşek, Ticaret, Aydın, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title