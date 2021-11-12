Başkan Ülken'den 'fiyat istikrarı' beklentisi

AYDIN (İHA) - Aydın Ticaret Odası (AYTO) Başkanı Hakan Ülken, son günlerde artan hammadde fiyatları dolayısıyla üyelerinin maliyet hesabı yapmakta zorlandığına dikkat çekerk, fiyatlarda istikrar sağlanmasının ilk beklentileri olduğunu belirtti. Sosyal medya üzerinden üyelerinin sıkıntılarını dile getiren Başkan Ülken, üretici ve esnafların ürünün fiyatını ve yerine koymayı hesaplamanın endişesi içinde olduklarına dikkat çekti.

Fiyat istikrarı sağlanmasının birincil beklentileri olduğunu vurgulayan Ülken, paylaşımında "Bir hafta önce aldığı hammaddenin fiyatının değiştiği bir ortamda maliyet hesabı yapmakta zorlanan üyelerimiz, ürününün fiyatını ve yerine koymayı hesaplamanın endişesi içerisinde. Fiyat istikrarı ve maliyetlerimizin artmaması an itibariyle beklentilerimiz arasında birinci sırada" ifadelerine yer verdi. - AYDIN

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