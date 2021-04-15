Başkan Ülken'den anlamlı paylaşım
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Başkan Ülken'den anlamlı paylaşım

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Başkan Ülken'den anlamlı paylaşım

Aydın Ticaret Odası (AYTO) Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Ülken, iftarını cennet meyveleri ile açmak isteyenlerin bu ürünü uzakta değil Aydın'da aramasını isteyerek "Kur'an-ı Kerim'de adına sure bulunan ve kutsal kitaplarda yer alan incir meyvesi Aydın'ın yerli ve milli ürünüdür.

Aydın Ticaret Odası (AYTO) Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Ülken, iftarını cennet meyveleri ile açmak isteyenlerin bu ürünü uzakta değil Aydın'da aramasını isteyerek "Kur'an-ı Kerim'de adına sure bulunan ve kutsal kitaplarda yer alan incir meyvesi Aydın'ın yerli ve milli ürünüdür. Kutsal kitaplarda da övgüyle söz edilen incirimiz anne sütünden sonra en faydalı gıdalar arasında yer almaktadır" dedi.

"Hurma yerine inciri tercih edin"

Hem kutsal, hem de besin deposu olan incirin, aynı zamanda kolesterol ve an şekeri düzenleyici özelliği bulunduğunu sağlıkçıların iftar ve sahurda tüketilmesini önerdiğini belirten Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken, "Toplumda adet olmuş insanlarımız orucunu iftarını hurma ile yapıyor. Oysa bizim yerli ve milli ürünümüz incir de Kur'an-ı Kerim'de adından övgü ile söz edilen kutsal bir meyvedir. Başta Aydın ve Ege yöresindeki halkımız olmak üzere Türklerin iftarlarını kutsal meyvemiz Türk inciri ile açmasını tavsiye ediyoruz" dedi.

Bu konuda Milli düşünen herkesten duyarlılık beklediklerini kaydeden AYTO Başkanı Hakan Ülken, "Kur'an-ı Kerim'in 596. sayfasında yer alan 8 ayetten oluşan incir ismindeki Tin Suresi'nde incirden övgüyle söz edildiği tüm Müslümanlarca malumdur. Bu nedenle kutsal meyve ile iftarını yapmak isteyenlerin milli meyvemiz inciri tercih etmelerini tavsiye ediyorum" diye konuştu. - AYDIN

Başkan Ülken'den anlamlı paylaşım
Başkan Ülken'den anlamlı paylaşım
Başkan Ülken'den anlamlı paylaşım

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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